Aurélien Tchouaméni está viviendo un gran 2022. Tras fichar por el Real Madrid, en las últimas horas ha conocido que jugará su primer Mundial defendiendo a Francia. En una entrevista, repasa su trayectoria deportiva y desvela las llamadas que tuvo con Kylian Mbappé, donde el delantero trató de convencerle de que fichara por el PSG y no se fuese al campeón de Europa.

«Siento que estoy donde siempre he querido estar. Estoy donde tengo que estar», asegura. Por eso, no escuchó a Mbappé, que intentó convencerle: «Sobre todo, a final de temporada, porque él también estaba en stand-by. Fue una conversación muy interesante con Kylian. Quería saber qué estaba planeando hacer yo. También le pregunté qué pensaba hacer él. En junio decidió que se iba a quedar y él me estaba tomando el pelo con Kimpembe: ‘¡Vamos, tienes que venir tú también (al PSG)!’ Pero mi elección ya estaba hecha desde hace mucho tiempo. Nos reímos».

Tchouaméni también desvela como ha sido su llegada al vestuario del Real Madrid: «Somos un grupo y no estamos todos aquí para ser amigos, sino para respetarnos y ganar. No entré diciéndome a mí mismo: ‘Está bien, tengo que ser amigo de fulano de tal, de fulano de tal’. Tengo la suerte de tener muchos francófonos en el grupo, por lo que la adaptación es más fácil».

Además, en la entrevista concedida a L’Equipe, reconoce que con la presencia de Casemiro tendría menos minutos: «Si Case siguiera aquí, yo no jugaría tanto. De todos modos, en el Madrid, si no eres bueno, no juegas. Así que, si estoy jugando muchos partidos, significa que las cosas van bien».

Por último, habla de su carácter y, aunque reconoce que ahora es tranquilo, en su infancia no era igual: «A los 11-12 años, cuando empecé en Burdeos, jugaba los partidos sin comer. De lo contrario, sabía que iba a vomitar porque estaba bajo una gran presión», explica. «Cuando empecé, conseguía hacer cosas buenas, pero me faltaba constancia y regularidad. Mi agente me dijo: ‘Hay que ser bueno en todas partes, pero, después de un tiempo, tienes que sobresalir en un área’», concluye.