Soto Grado: «Hay jugadores que me llaman ‘capullo’ en el campo, pero son cosas que quedan ahí»

César Soto Grado arbitrará la final de la Supercopa. El colegiado dio una rueda de prensa antes del duelo entre Real Madrid y Athletic de Bilbao para mostrar su apoyo al presidente del Comité Técnico de Árbitros, Luis Medina Catalejo, y también pedir respeto para su colectivo.

«Pitar una final para un árbitro siempre es lo más grande. Aunque esto de hablar ante la prensa es más difícil que pitar la final. Uno se siente un poco extraño, pero estoy muy ilusionado», dijo el colegiado.

Soto Grado condenó las amenazas que reciben los árbitros. «Ninguno deberíamos permitir ataque al colectivo arbitral. Ayer hicimos un comunicado porque hay líneas que no se deben pasar y debemos hacer un ejercicio de responsabilidad. Luis Medina tiene nuestro apoyo. Somos un colectivo bastante fuerte y unido en todos los sentidos», dijo.

El colegiado habló de su último encontronazo con los jugadores del Real Madrid por no aplicar el tiempo de descuento que creían conveniente contra Osasuna. «Me sorprendió esa imagen porque son cosas que pasan en el campo y se quedan en el campo. Soy una persona educada y normal y no creo que tengan quejas de mí. Si algún jugador se ha sentido ofendido, le pido mis disculpas. Son cosas que quedan en el campo. Ha habido jugadores a los que he dejado que me llamen ‘capullo’. Son cosas naturales que pasan en los campos», dijo.

Por otra parte, Soto Grado se mostró abierto a más evoluciones que haga el Comité, incluido un VAR mejorado y explicado. «El fin principal del VAR no es para los árbitros, es para los equipos para que no pierdan un título de forma injusta. El VAR no rearbitra», zanjó.