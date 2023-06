Jude Bellingham tuvo un ejemplar y respetuoso mensaje con Jesús Vallejo tras ser presentado como nuevo jugador del Real Madrid. El defensor español le cedió su número, el ‘5’, al nuevo jugador madridista. El ex del Dortmund le dio las gracias en rueda de prensa y posteriormente en sus redes sociales.

«Me gustaría darle las gracias a Vallejo por darme el dorsal ‘5’. He estado charlando con él. Estoy muy agradecido. Admiro mucho a Zidane. No intento ser como él, pero me inspira. En mi corazón sigue siendo el 22, pero ahora estoy encantado de tener este honor», afirmó Jude Bellingham en rueda de prensa tras ser presentado de manera oficial como nuevo jugador del Real Madrid.

Posteriormente, una vez se vistió de corto por primera vez con la camiseta del Real Madrid, Jude Bellingham agradeció personalmente el gran gesto que tuvo con él Jesús Vallejo: «Muchas gracias mi amigo».