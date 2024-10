Sheila García: «Soy del Real Madrid desde pequeña, lo siento por el Atleti pero no podía decir que no»

Sheila García está siendo una de las sensaciones de la temporada en el Real Madrid, lo que le ha llevado a acudir de nuevo con la selección española. En la concentración de España en Las Rozas, ha atendido a OKDIARIO y ha hablado sobre sus primeros meses en el conjunto blanco y, también, de cómo se gestó su fichaje por el club madridista.

Aunque Shei era jugadora del Atlético de Madrid, cuando llegó la oferta del conjunto madridista no lo dudó. Así lo reconoce en unas declaraciones a este medio, afirmando que siempre ha sido del conjunto blanco y que está viviendo «un sueño».

«Desde muy pequeñita he sido del Real Madrid», reconoce. Por ello, afirma que no tuvo dudas para decirse: «En el Atlético de Madrid estaba bien, estaba cómoda, pero a mí cuando me llegó esa oferta… lo siento mucho, pero no podía decir que no». «Entonces sí me tiraban más los colores, la dinámica del Real Madrid y las compañeras que había en el equipo. Para mí, es el club de mi vida», señala.

Su adaptación está siendo muy rápida. Sheila ha conseguido convencer a Toril y, dentro de la amplia plantilla y de las posibilidades con las que cuenta el técnico, Sheila está siendo una de las opciones más recurrentes. «Desde que he llegado me han creado muchísima confianza y me han depositado bastante confianza y estoy muy contenta», apunta la jugadora del conjunto blanco.

«Estoy muy contenta, estoy en una dinámica bastante buena y espero seguir así», continúa diciendo la lateral del conjunto blanco. Además, afirma que no le importa jugar en la izquierda o en la derecha. En estos momentos, se juega una plaza con Oihane, con la que tiene «una competencia sana», aunque dada su polivalencia para jugar en ambos costados, dice que no le «importa jugar en un lado o en otro», puesto que su principal preocupación es la de «ayudar al equipo», desde donde sea.