Sale a la luz el momento en el que los jugadores del Madrid se enteraron de la retirada de Kroos

El anuncio de la retirada de Toni Kroos ha dejado tocado a un vestuario del Real Madrid que pierde a una de sus grandes leyendas. El centrocampista alemán anunció en la mañana del martes que deja el conjunto blanco y el fútbol después de la Eurocopa de Alemania en una noticia que ha dado la vuelta al mundo. El alemán, uno de los líderes de la plantilla, comunicó previamente a sus compañeros la decisión que había tomado y que es irrevocable.

Toni Kroos fue el protagonista el pasado martes después de anunciar en un emotivo comunicado su retirada después de disputar la próxima Eurocopa con Alemania. De esta forma, el sábado disputará su último partido en el Bernabéu y la final de la Champions League será la última ocasión en la que vista la camiseta blanca del Real Madrid. En caso de victoria podría haber otra despedida de la afición en la fiesta que se celebraría el domingo.

La retirada de Toni Kroos fue un golpe para el vestuario del Real Madrid que se quiso despedir del alemán a través de las redes sociales con varios mensajes que se han hecho virales por el sentimiento que desprendían. Los más aplaudidos fueron los de Modric, que despidió con unas bonitas palabras del que ha sido su mejor compañeros sobre el terreno de juego y el de Fede Valverde, que mostró devoción hacia su ídolo a través de una carta que fue respondida por el alemán dejando claro que será el heredero del dorsal número 8.

Kroos y el vestuario del Real Madrid

Toni Kroos quiso anunciar la decisión a sus compañeros antes de hacerla oficial en la mañana del martes. Así lo desveló Dani Carvajal, que aseguró que el alemán se lo comunicó un día antes de lanzar el comunicado oficial en el que anunciaba que dejaba el Real Madrid y el fútbol después de la Eurocopa.

El lateral también quiso tener unas bonitas palabras para un Toni Kroos que es uno de los líderes y hombres fuertes del vestuario después de una trayectoria impoluta en el Real Madrid. «Estamos tristes, sabemos de la calidad de Toni y de todo lo que nos ha dado estos años, pero respetamos y apoyamos su decisión», comenzó diciendo el capitán en un acto celebrado horas después del anuncio del alemán.

«Ayer ya sabíamos un poco que no iba a seguir. No sabíamos que iba a dar hoy el comunicado. Apoyarle, respetarle y hacerle una gran fiesta que se lo merece», afirmó un Carvajal que también desveló que intentaron hacerle cambiar de opinión cuando les dejó caer que no seguiría las próxima temporada en el Real Madrid.

«Intentamos convencerle de seguir pero es complicado. Sabemos cómo es su mentalidad y cómo es él de firme con sus decisiones. Nos queda respetarle y apoyarle. Estamos contentos por él porque si es lo que quiere pues estamos con él a tope», afirmó el lateral que dejó claro que Kroos será un jugador «irremplazable» en el Real Madrid.

Kroos se despide del Real Madrid

De esta forma, Toni Kroos tendrá la oportunidad de despedirse de la afición del Real Madrid este sábado en el duelo contra el Real Betis. Este será el último partido del alemán como jugador del Real Madrid en el Bernabéu y en la final de la Champions League será la última ocasión en la que vista la camiseta blanca.

La despedida de Toni Kroos podría tener una fiesta final en caso de hacer historia en Londres y ganar la Decimoquinta Champions League. Ahí, el alemán podría despedirse como su trayectoria merece con fiesta en Cibeles y una posterior despedida en el Bernabéu. En Wembley el germano también tiene la ocasión de hacer historia e igualar los seis títulos de Paco Gento en la máxima competición europea.

Tras disputar la final de la Champions League se incorporará a la concentración de Alemania para disputar la Eurocopa en la que el combinado germano ejerce como anfitrión y es uno de los grandes favoritos al título. En caso de conseguir la Champions y hacer un buen papel en el torneo se le abrirían las puertas para ganar la próxima edición del Balón de Oro. Esto sería el broche perfecto a una carrera de vino y rosas que llega a su fina y que puede tener el mejor cierre posible.