Rüdiger elige su momento preferido de la temporada con el Real Madrid

Antonio Rüdiger ha sido uno de los futbolistas más importantes del Real Madrid en esta temporada que ya acaba. A falta de la final de Champions League en Londres el próximo sábado, partido más relevante de todo el curso futbolístico, el central alemán ha sido una de las piezas clave para Carlo Ancelotti.

Rüdiger, por supuesto, estará en esa final de Copa de Europa en el estadio de Wembley. Jugará de titular, como lo ha hecho en la mayoría de los partidos de la temporada, y buscará ante el Borussia Dortmund su primera Champions League con el Real Madrid, la segunda de su carrera tras ganar esta competición en el año 2021 con el Chelsea.

Aquella Champions la ganó derrotando en la final al Manchester City, equipo al que este año eliminó con el Real Madrid en la ronda de cuartos en una ya histórica tanda de penaltis en el Etihad. Precisamente ese momento, el de los penaltis en Mánchester, es el que Rüdiger ha elegido como el mejor de toda la temporada.

«Si tuviera que quedarme con un momento de la temporada, sería con el penalti que metí ante el Manchester City y nos dio la clasificación. Antes de la tanda le dije a Ancelotti que creyese en mí y salió bien», comentó Antonio Rüdiger, que recientemente estuvo además en la plaza de toros de Las Ventas acompañando a Nacho y Lucas Vázquez.

El central alemán no se arrugó y tiró un penalti de aquella tanda, anotado con éxito, siendo así clave en aquella eliminatoria que pasará a la historia de la competición. Tras esa eliminatoria ante el City y la de semifinales ante el Bayern, el Real Madrid vuelve a estar en una final de Champions de la que Rüdiger ha revelado cuáles son sus sensaciones: «Me siento muy bien y el equipo ha hecho una gran campaña. Queremos acabar la temporada de la mejor manera posible, ganando la Champions League».

La gran temporada de Rüdiger

Rüdiger fue reconocido por su afición como el Jugador Cinco Estrellas del mes de abril que entrega Mahou. El central recibió este premio que le reconoce como el mejor jugador del equipo gracias al «gran rendimiento y el esfuerzo que ha mostrado durante la temporada».

«Estoy muy contento por el premio. Demuestra que hemos hecho una gran temporada como equipo y que también la he hecho yo a nivel personal. La afición me ha valorado, aceptado y me quedo con eso», explicó Rüdiger, que a falta de ese gran partido en Londres, ya ha completado su segunda temporada en el Real Madrid. Los datos no engañan: ha sido pieza clave para los éxitos conseguidos, por ahora una Supercopa de España y una Liga a falta de la Champions League, que tendrán que ganar al Borussia Dortmund para firmar otra temporada espectacular en lo que a títulos se refiere.

El jugador alemán disputó además los 90 minutos del último duelo en el Bernabéu, el jugado este sábado ante el Betis, partido que sirvió de despedida de Toni Kroos y también de previa para esa final de Champions.