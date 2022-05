Rodrygo es Míster Champions

Rodrygo Goes es el hombre de moda en el Real Madrid. Con tan solo 21 años, fue uno de los jugadores más destacados en la victoria del club blanco ante el Manchester City. Un nuevo capítulo en su idilio con la máxima competición continental que le confirma como Míster Champions, ya que su entrada en el campo también coincidió con las remontadas ante el PSG y el Chelsea.

En tan solo dos minutos el Madrid pasó de estar eliminado de la Champions a asegurar su pase a la final de París del próximo 28 de mayo, todo ello gracias al joven atacante brasileño, que saltó al campo en el minuto 68 sustituyendo a Kroos para anotar los dos primeros goles blancos en apenas 88 segundos. Suyo también fue el pase para Karim Benzema, donde fue derribado dentro del área y que acabó en el penalti que supuso el 3-1 final.

La relación entre Rodrygo y la máxima competición europea parece un cuento de hadas, al haber anotado 10 goles en 25 partidos disputados, sale a gol por cada 100 minutos. El carioca no tiene el rol de titular indiscutible en el once inicial, aunque parece que después de sus últimas actuaciones se está ganando a pulso salir de inicio.

«Cuando llevas esta camiseta aprendes a no rendirte nunca. Estoy muy feliz por los goles y por haber podido ayudar al equipo», explicaba el brasileño tras el partido.

«Estábamos casi muertos, pero con mi primer gol empezamos a creer un poco. Habíamos remontado en otros partidos. Después de mi primer gol, ya metimos el otro. Yo creo que la versión de Champions es mi mejor versión y espero seguir marcando muchas veces más», añadió Rodrygo refiriéndose a los dos goles que anotó y su papel de revulsivo en los partido de Champions.

El extremo blanco no creía lo que estaba sucediendo en unos minutos de auténtica locura: «No estaba ni escuchando lo que mis compañeros me decían, porque no me creía lo que estaba pasando. No puedo explicar, no tengo ni palabras para explicar lo que pasó hoy».