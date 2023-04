Rodrygo se hace indispensable

El partido de Rodrygo Goes fue, simplemente, espectacular. El brasileño dejó una de las jugadas de la temporada en el segundo gol de Benzema. Recibió un pase en profundidad de Lucas, pugnó con el defensa rival, llegó a línea de fondo, pisó la pelota, volvió loco al zaguero y terminó dando un pase perfecto al francés que no perdonó ante la portería de Fernando. En la segunda mitad, sacó el martillo a pasear para hacer el cuarto tras un derechazo que entró por la escuadra. Incluso, pudo marcar otro tanto, pero el meta almeriense estuvo formidable para evitarlo. Un partido de 10 para jugador que se ha convertido en indispensable en este Real Madrid.

La temporada de Rodrygo está siendo la de su confirmación en el equipo titular. Justo lo que más buscaba. Durante algún tramo del curso se encontró perdido. No se sentía importante y sabía que, siendo clave, no tenía la etiqueta de indiscutible de otros. Esto cambió ante el Liverpool en Anfield, primer partido grande donde Ancelotti tuvo que elegir y se decantó por el brasileño. Desde ese día, ya no se ha perdido ningún gran momento del Real Madrid esta temporada. Jugó entera la eliminatoria contra el Chelsea, en la que hizo dos goles, y fue importante en el 0-4 ante el Barcelona en el Campo Nou.