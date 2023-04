Rodrygo: «Me gustaría tener el ’10’ de Modric cuando no esté»

Rorygo Goes atendió a los medios de comunicación tras la victoria del Real Madrid frente al Barcelona en semifinales de la Copa del Rey. Benzema, con tres dianas, y Vinicius fueron los goleadores. El brasileño, que fue titular en el costado derecho, reconoció que quiere el ’10’ de Modric en el futuro.

Sensaciones tras la victoria

«Estamos celebrando mucho. El día fue muy bonito y especial. Estamos muy contentos. Nos hemos sentido muy bien. Hemos trabajado bien y creíamos que podíamos ganar hoy aquí. El 0-4 es especial».

Ancelotti

«Yo siempre digo que es un lujo tenerle como entrenador. Hemos perdido tres Clásicos, pero ganamos este y estamos en la final. Hemos jugado como tiene que jugar el Madrid. Es histórico. Me gustaría tenerlo allí, pero ahora está aquí y me encanta».

Confianza

«Nos da mucha confianza para la final de Copa y para la Champions. Los partidos de Liga hay que usarlos como preparación. Somos el Real Madrid y siempre queremos más».

Benzema

«Volvió a ser Karim y cuando está bien hace goles».

El ’10’ de Modric

«Siendo sincero, me gustaría mucho. Voy a hablar con él sobre eso. Quiero que esté un año más y cuando no esté él me gustaría tenerlo».

Osasuna

«Es una final, no podemos elegir rivales».