Reinier también suspende en Segunda

Reinier Jesús está de vuelta al Real Madrid. El Granada no jugará el playoff de ascenso para regresar a Primera División tras caer por 2-1 en casa del Racing de Santander en la última jornada (42) de la Liga Hypermotion. Tras el batacazo nazarí en Cantabria, el delantero de 23 años vuelve a Chamartín, otra vez. En La Alhambra, el campeón olímpico (Tokio 2020) no convenció. Un suspenso individual y colectivo. El Madrid deberá encontrar una solución, porque Rei todavía tiene contrato hasta 2026 y un sueldo que roza los tres millones de euros anuales.

En Andalucía, Reinier tenía la esperanza de relanzar su carrera. No obstante, las lesiones y la inestabilidad en los banquillos de Los Cármenes no ayudaron. Aterrizó bajo el mandato de Guillermo Abascal, pero éste no duró. Luego, llegó Fran Escribá. El de Brasilia no brilló. Y, por último, Pacheta. El técnico burgalés directamente no contó con él para el sprint final hacia el playoff de ascenso a Primera División.

En total, Rei jugó 1.401 minutos con el Granada, repartidos en apenas 25 partidos. Marcó una vez y asistió en cuatro ocasiones. Desde el mes de marzo, el brasileño jugó solamente cuatro encuentros. Con los nazaríes, el brasileño sumó 15 titularidades. La última, el 9 de marzo contra el Racing de Ferrol. El mediocampista ofensivo se marcha de Andalucía con la cabeza baja. Sin convencer y sin haber tenido la oportunidad de demostrar su verdadero valor.

Una publicación compartida de Reinier Jesus (@reinier.jesus)

Reinier no cuenta para el Real Madrid

Era su cuarto préstamo en cinco temporadas y media en Chamartín. Desde que pisó la capital española, Reinier no convenció. Su estancia en Granada, en un escalón más bajo, hace que su futuro sea todavía más complicado. Además, el Real Madrid afronta un cambio de ciclos. Xabi Alonso llega al cargo del primer equipo y Arbeloa tomará las riendas del Castilla. El de Brasilia no cuenta.

El verano pasado, Reinier fue relegado al Real Madrid Castilla. Con Raúl, el brasileño se machacó para demostrar su verdadero nivel. En el primer amistoso con el filial, el 27 de julio, se lució ante el Illescas con un hat-trick en apenas 45 minutos. Además, ese partido tuvo un espectador especial: Carlo Ancelotti, a solo un día de partir a la pretemporada en Estados Unidos, estuvo presente en las gradas de Valdebebas. Sin embargo, pese a sus tres goles bajo la atenta mirada del técnico italiano, no fue convocado para la gira estadounidense, una decisión que decepcionó al jugador, quien expresó su desconcierto en X (Twitter): “Aún sin entender, confío en ti. Que tengan todos un excelente domingo”.

Mesmo sem entender, eu confio em ti🙏🏽🙌🏽

— Reinier Jesus (@ReinierJesus_19) July 28, 2024

Su pretemporada con el Castilla ilusionó. Marcó un espectacular golazo ante el Tenerife. No obstante, las ofertas seguían sin llegar a los despachos. El Rayo Vallecano preguntó, pero el sueldo del brasileño condenó la operación. El único que presentó una oferta, y al final del mercado: el Granada. Cesión simple de un año, sin opción de compra.

GOLAZOOOOOOOO REINIER JESÚS!!!!!! Assist from Quique Ribes. TENERIFE 0-1 CASTILLA!!!! — Real Madrid Fabrica (@FabricaMadrid) August 10, 2024

Sus andadas fuera de la capital

Reinier dejó sus maletas en enero de 2020 a cambio de 30 millones de euros. No obstante, nunca llegó a probar las mieles del primer equipo. Apenas medio año después de llegar a Concha Espina, Reinier comenzaba su travesía europea. Su primera parada fue el Borussia Dortmund, donde estuvo dos temporadas. Empezó con buen pie, pero su rendimiento decayó rápidamente: jugó 745 minutos, marcó un gol y dio una asistencia.

Al regresar a España, volvió a hacer las maletas, esta vez para quedarse en la Liga. El Girona recibió al campeón olímpico de Tokio 2020. De nuevo, los inicios fueron ilusionantes, pero no terminó de despegar: participó en 18 partidos y sumó solo 640 minutos. Míchel quiso darle otra oportunidad en Montilivi, pero la salida de Oriol Romeu al Barcelona alteró los planes del entrenador.

Durante el verano de 2023, la historia se repitió. Reinier se entrenó en solitario en Valdebebas y no fue hasta el cierre del mercado cuando se concretó su salida: destino Frosinone, otra cesión. Tampoco logró destacar en la Serie A: disputó 1.107 minutos en 23 partidos, anotó tres goles y repartió dos asistencias, pero el equipo descendió. Esta temporada, Granada. Otro suspenso.

Nueve meses más tarde, Reinier está de vuelta en el Real Madrid, otra vez. En Chamartín buscan deshacerse de él definitivamente. Si no lo consiguen, habrá que cederlo otra vez, hasta que finalice su contrato. Gratis. Llegó por 30 ‘kilos’ y ahora solo vale un par de ellos (dos millones según Transfermarkt). Rei está más fuera que dentro.