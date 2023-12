El Real Madrid regresa a los entrenamientos con tres buenas noticias.

El Real Madrid ha puesto punto final a sus vacaciones navideñas con el entrenamiento que se ha celebrado en Valdebebas. Una sesión donde ha tenido tres regresos con el grupo. Vinicius, Camavinga y Dani Carvajal se han ejercitado junto al resto de sus compañeros con absoluta normalidad, por lo que si no hay contratiempos estarán ante el Mallorca el próximo 3 de enero en el estadio Santiago Bernabéu.

Por otro lado, Arda Güler sigue avanzando en su puesta a punto. El turco realizó parte de la sesión de entrenamiento junto a sus compañeros. Su presencia no está asegurada contra el Mallorca, aunque no está descartado. En el Real Madrid tienen claro que no van a forzar lo más mínimo, aunque su debut con el equipo blanco está muy cerca.

En el apartado de malas noticias, aunque relativas, ya que no es nada grave, está Lucas Vázquez. El gallego terminó con problemas en la espalda el partido contra el Alavés y todavía no está recuperado. Por este motivo, se ha entrenado en solitario y la idea es que el domingo empiece a trabajar con el grupo, por lo que estará contra el Mallorca.

El que tiene más complicado regresar para el primer partido del año contra los baleares es Mendy. El francés se entrenó en solitario y todavía se está recuperado de la lesión muscular que sufrió contra el Villarreal en el penúltimo compromiso de 2023. Su meta está en llegar al cien por cien a la Supercopa de España, donde el Real Madrid se medirá al Atlético en semifinales.

Capítulo aparte merecen Courtois, Militao y Alaba. Los tres siguen trabajando en sus respectivas recuperaciones. La idea es que el central pueda estar con el equipo en marzo o abril, mientras que el belga lo tiene más complicado. Por otro lado, el austriaco no volverá a jugar hasta la próxima temporada.

El Real Madrid prepara el duelo contra el Mallorca

La sesión del Real Madrid comenzó con carrera continua y ejercicios de calentamiento articular. A continuación, los de Ancelotti realizaron ejercicios de circulación del balón y trabajo táctico. El entrenamiento finalizó con varios partidos en un campo de reducidas dimensiones y series de carrera.

Hay que recordar que el Real Madrid tendrá un inicio de 2024 frenético con la disputa de tres competiciones en una semana. Comenzarán el miércoles 3 de enero midiéndose al Mallorca en Liga en el Bernabéu, donde defenderán el liderato. El día 6 viajarán a Aranda para medirse el Arandina en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey y el 10 jugará contra el Atlético de Madrid en las semifinales de la Supercopa de España.