Real Madrid – Real Sociedad: ensayo final

El Real Madrid afronta el último test antes de jugarse su pase a los cuartos de final de la Champions contra el PSG. La Real Sociedad llega al Santiago Bernabéu lanzado y con la intención de ponerle las cosas muy complicadas a los blancos. Posiblemente, los de Imanol Alguacil son uno de los mejores rivales posibles para exigir lo máximo de un equipo que en tres días tiene que remontar el gol encajado en el Parque de los Príncipes. Un examen de nivel que los de Carlo Ancelotti asumen como una nueva final por la Liga.

La mentalidad en el vestuario madridista no ha cambiado. Nada despista a los de Ancelotti de su objetivo, que no es otro que ir sumando de tres en tres en Liga para seguir con paso firme en la lucha por el título. Los blancos se marcaron como objetivo ganar a Alavés, Rayo Vallecano y Real Sociedad antes de afrontar la vuelta de Champions y, por el momento, llevan dos de dos. Pero los madridistas quieren hacer bueno el dicho de no hay dos sin tres sumando otra victoria contra los donostiarras.

Para este duelo Ancelotti tiene problemas en el centro del campo. Kroos sufre una microrrotura, mientras que Valverde tiene gripe. Ninguno de los dos estará ante la Real Sociedad, lo que invita a pensar que Eduardo Camavinga tendrá opciones de ser titular. De hecho, si como parece, el alemán no se recupera para el encuentro contra el PSG, el francés es el que más opciones tiene de partir de inicio en la vuelta de octavos.

El resto del equipo será el mejor posible. Courtois estará en la portería, Carvajal; Militao; Alaba y Mendy en la defensa, mientras que la delantera será la formada por Asensio, Vinicius y Benzema. En el centro del campo los que parecen fijos son Casemiro y Modric.

En busca de la Champions

Enfrente estará la Real Sociedad, que ha olvidado su crisis en Liga y la eliminación de la Europa League ganando y sumando. Los vascos consiguieron los tres puntos en las dos últimas jornadas ante Osasuna y Mallorca, seis puntos que les permiten regresar a la lucha por los puestos europeos, situándose sextos en la tabla con 44 unidades. De hecho, tienen la Champions muy cerca.

Los txuri-urdines saben que una victoria en el Bernabéu sería la manera perfecta de consolidar ese cambio de tendencia y confirmaría el cambio positivo que ha tenido el equipo en las últimas semanas. Apoyados en un David Silva, al que parece que nunca se le vaya a acabar el fútbol, y Oyarzabal, que siempre está, la Real aspira a todo en la capital de España.

Además, los vascos acuden con optimismo al Bernabéu y con la intención de romper su imbatibilidad en Liga. Las estadísticas están a favor de Imanol Alguacil, que en su etapa como entrenador ha logrado dos victorias y un empate en el feudo blanco. «Si hay un equipo capaz de ganar allí, es el nuestro», sentenciaba el técnico en la previa.

Los regresos de Joseba Zaldua y Rafael Alcántara a la convocatoria son la principal novedad de la Real Sociedad, que afronta este partido con las bajas confirmadas de Carlos Fernández, Januzaj, Aihen, Rico, Monreal y Barrenetxea. Así, Gorosabel, Zaldua o Zubeldia son las opciones para el lateral izquierdo, con Portu como extremo izquierdo y el sueco Aleksander Isak en la punta del ataque.