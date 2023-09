Real Madrid-Getafe: Bellingham se estrena en casa

El Real Madrid regresa al estadio Santiago Bernabéu para verse las caras con el Getafe (16:15 horas). Los blancos llegan a este duelo líderes e invictos, tras haber ganado las tres primeras jornadas frente a Athletic, Almería y Celta, pero con demasiadas bajas. Courtois y Militao no estarán y, por desgracia para ellos, ni se les espera hasta final de curso… con suerte. Tampoco podrá ser de la partida Vinicius, que estará seis semanas de baja. Problemas e importantes para Ancelotti. Además, el Bernabéu tendrá que esperar para ver en acción a Arda Güler, mientras que Ceballos y Mendy se apuntan para el duelo ante la Real Sociedad.

El que sí estará será Jude Bellingham. El inglés ha caído de pie en el Real Madrid. El británico suma cuatro goles en los tres primeros partidos de Liga, ha sido el mejor de los blancos y está superando todas las expectativas. Y lo mejor para los madridistas, es que todavía está lejos de alcanzar su techo. Un jugador generacional que está llamado a convertirse en leyenda en un Santiago Bernabéu que le conocerá ante el Getafe.

Para este encuentro, Kepa Arrizabalaga formará de inicio y también se estrenará en el estadio Santiago Bernabéu. En el lateral derecho formará Dani Carvajal, mientras que Fran García actuará en el costado izquierdo. La pareja de centrales será la compuesta por Rüdiger y Alaba.

En el centro del campo, Tchouaméni actuará de pivote. Los interiores serán para Valverde, que formará en la derecha, y Camavinga, que lo hará en la izquierda. Mientras que la punta del diamante será, una vez más, para Jude Bellingham. Kroos y Modric apuntan de nuevo al banquillo. Y arriba, sin Vinicius, la pareja será la formada por Rodrygo Goes y Joselu Mato.

Hay que destacar que Ancelotti ha citado para este partido a Gonzalo García, delantero del Castilla de Raúl que está en un gran estado de forma. Además, desde la grada de animación, que ocupará todo el fondo, se mandará ánimos a Courtois y Militao.

En busca de la sorpresa

Enfrente estará un Getafe que no tiene buenos datos en el Bernabéu, feudo en el que no gana desde 2008 -14 triunfos consecutivos del Real Madrid en casa-. No obstante, llegan al encuentro después de vencer (1-0) al Alavés, su primer triunfo del curso, después de sumar una derrota (3-0) frente al Girona y un empate inaugural (0-0) contra el Barcelona.

El conjunto azulón va al Bernabéu con las bajas de Luis Milla y Enes Ünal, pero con Arambarri y Carmona ya en la dinámica de grupo. En el once, no se prevén cambios respecto a la última jornada, dado el buen rendimiento del equipo en la última jornada, aunque dado que el rival es el Real Madrid, Bordalás podría protegerse aún más.

«Tenemos que hacer un grandísimo partido y luego esperar que ellos no tengan un buen día, preparamos los partidos con las mejores intenciones y la verdad es que sabemos que va a ser complicado y con ello contamos. Confiamos en el trabajo que hemos hecho durante la semana para intentar hacer un buen partido», declaró el preparador en la rueda de prensa previa al partido.