El Real Madrid se frota las manos con Bellingham

Jude Bellingham se ha convertido en un fichaje galáctico en el Real Madrid. En su primera semana como madridista se agotaron sus camisetas con el dorsal ‘5’ a la espalda en las tiendas oficiales del centro de Madrid, su valor de mercado ya está por encima de lo que pagó el club de Chamartín y la entidad madridista ya se frota las manos con un futbolista de 19 años que apunta a escribir un legado vestido de blanco.

El Real Madrid ya se está frotando las manos con el fichaje de Jude Bellingham. El futbolista británico, de solamente 19 años, ha llegado al club blanco para triunfar. Un fichaje de futuro que está llamado a reinar en el fútbol europeo durante la próxima década.

En solamente una semana, las camisetas de Jude Bellingham volaron en Madrid. La nueva camiseta del Real Madrid para la campaña 23/24, con el dorsal ‘5’ que llevó en su día Zidane, y con el nombre del jugador británico a la espalda, ha triunfado. En las tiendas oficiales del centro de la capital de España, la serigrafía de Bellingham se agotó en la primera semana. Fue una auténtica locura.

Jude Bellingham llegó al Real Madrid por 103 millones. Poco más de diez días después del anuncio oficial por parte de la entidad madridista, el valor de mercado del futbolista británico ya está por encima de lo que pagó el club de las 14 Copas de Europa. A sus 19 años, según Transfermarkt, el valor de mercado de Bellingham está ya en 120 millones, convirtiéndose de esta manera en el mediocentro con mayor valor de mercado. Y eso que todavía no se ha vestido de corto en el Santiago Bernabéu.

Además, Jude Bellingham, aparte de ser un grandísimo futbolista, y haberse convertido en un fichaje galáctico y de futuro para la entidad blanca, es por sí mismo una marca mundial que ha colocado al Real Madrid en lo más alto nuevamente. Reino Unido, un mercado estratégico, es ahora más blanco gracias al fichaje de Jude.

Para Adidas, una de sus grandes estrellas es Jude Bellingham. Hace unos días, con el jugador británico como protagonista, la marca deportiva abrió una gran tienda en su ciudad natal, Birmingham, con un acto a la altura de su marca. Todos estos movimientos apuntan a que el fichaje del futbolista inglés va a ser una apuesta segura para la entidad madridista. El Real Madrid planea que la rentabilidad con él sea máxima. Un fichaje galáctico que marca tendencia.

Back in Birmingham with @adidasfootball. No place like home.💙 pic.twitter.com/Pdv7oeueOz

— Jude Bellingham (@BellinghamJude) June 23, 2023