El Real Madrid entra en periodo de reflexión

El Real Madrid pisa el freno. Después de un inicio de verano muy activo con las incorporaciones ya cerradas y la llegada de José Mourinho al banquillo, el club blanco ha decidido entrar en un periodo de reflexión antes de volver a mover ficha en el mercado. En Valdebebas consideran que ha llegado el momento de analizar con calma la plantilla, iniciar la pretemporada y permitir que el técnico portugués conozca de primera mano a todos sus futbolistas antes de tomar decisiones que puedan marcar el futuro del proyecto. No habrá movimientos inminentes. El mercado, al menos durante las próximas, queda aparcado.

Mourinho lleva varios días inmerso en una intensa planificación junto a la dirección deportiva y el resto de departamentos del club. Las reuniones se suceden continuamente para prepararlo absolutamente todo, diseñar los ciclos de entrenamiento, perfilar la construcción definitiva de la plantilla y conocer en profundidad a todo el personal que forma parte del primer equipo. Pero, por encima de cualquier aspecto táctico o físico, el entrenador está transmitiendo un mensaje muy claro desde su llegada: competitividad máxima, mentalidad ganadora y exigencia diaria. Esa es la base sobre la que quiere levantar el nuevo Real Madrid y considera que todavía es pronto para tomar decisiones definitivas sobre entradas sin haber trabajado durante unas semanas con el grupo. Además, como siempre, todo dependerá de las salidas.

En el club entienden que no tiene sentido precipitarse mientras no se resuelvan varias situaciones pendientes dentro de la plantilla. Las salidas condicionarán completamente los próximos movimientos y será entonces cuando el Real Madrid decida si vuelve a acudir al mercado.

Mourinho espera su cerebro

La prioridad deportiva de Mourinho sigue siendo la misma que ha trasladado desde el primer momento: incorporar un mediocentro organizador capaz de marcar el ritmo del juego y aportar el perfil que el equipo perdió tras la salida de Luka Modric. Sin embargo, esa operación no se acelerará mientras no se produzcan movimientos en el capítulo de bajas. El mensaje que sale hoy de Valdebebas es inequívoco: primero, pretemporada; después, evaluación; y sólo entonces llegará el momento de tomar las decisiones definitivas sobre fichajes y salidas.