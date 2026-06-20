El Real Madrid encuentra la fórmula para hacer caja con Nico Paz: compra, cesión y venta futura

El futuro de Nico Paz vuelve a estar encima de la mesa en el Real Madrid. El centrocampista argentino no entra en los planes inmediatos de José Mourinho y en Valdebebas ya trabajan en una fórmula que permita maximizar los ingresos por uno de los futbolistas con más mercado del momento. La idea que manejan en el club blanco es clara: adquirir este mismo verano el 50% de los derechos económicos que todavía posee el Como -antes del 30 de junio a cambio de nueve millones de euros- y, posteriormente, ceder al jugador a otro equipo con una opción de compra obligatoria para la próxima temporada.

Se trata de una operación que tiene una explicación tanto deportiva como jurídica. En el Real Madrid son conscientes de que Nico Paz tiene un enorme cartel en Europa después de la gran temporada que ha firmado en Italia, pero también saben que no tiene sitio en el proyecto que está construyendo Mourinho. La llegada de Bernardo Silva, la continuidad de Jude Bellingham, Brahim Díaz y Arda Güler, además de la apuesta por futbolistas con experiencia que ha solicitado el técnico portugués, cierran prácticamente cualquier posibilidad al argentino.

Por ello, todas las partes coinciden en que lo mejor para su carrera es seguir jugando con regularidad. Nico quiere ser importante, acumular minutos y seguir creciendo. El Real Madrid, por su parte, necesita generar ingresos para seguir reforzando la plantilla y considera que el internacional argentino es uno de los activos más valiosos que tiene actualmente en el mercado.

Ingeniería para evitar líos

La operación, sin embargo, debe ejecutarse con cuidado para evitar problemas con la normativa FIFA. En Valdebebas descartan por completo una venta inmediata tras recomprar al jugador porque podría interpretarse como una transferencia puente. Este tipo de operaciones están bajo vigilancia de la FIFA y se producen cuando un futbolista es transferido entre tres clubes en un periodo muy corto de tiempo con el objetivo de facilitar una venta final.

La clave está en los derechos federativos. Si el Real Madrid recuperase ahora a Nico Paz y lo vendiese de manera inmediata a un tercer club, existiría el riesgo de que la FIFA entendiese que el jugador ha sido transferido dos veces en pocas semanas. Por eso la solución pasa por otra vía: comprar el porcentaje del Como, mantener la propiedad del futbolista y cederlo durante una temporada. De esta manera no existe una segunda transferencia definitiva, sino un préstamo completamente legal. El Real Madrid seguiría siendo el propietario del jugador mientras este compite en otro equipo.

En el club blanco manejan cifras muy importantes. Consideran que Nico Paz puede alcanzar una valoración cercana a los 60 millones de euros en el mercado actual. Una cantidad a la que el Como difícilmente podría llegar. Precisamente por ello, en Valdebebas entienden que recuperar el control total de la operación es la mejor manera de obtener el máximo rendimiento económico de un futbolista que, pese a su enorme proyección, no tiene hueco en el nuevo Real Madrid de Mourinho.