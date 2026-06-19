Mourinho no quiere a Carreras, pero el Real Madrid no perderá lo invertido

La vida de Álvaro Carreras ha dado un vuelco radical en apenas un año. Del futbolista que regresó al Real Madrid como una apuesta estratégica de futuro a convertirse en uno de los grandes señalados dentro de la planificación deportiva del nuevo proyecto liderado por Mourinho. En Valdebebas cada vez son más los que consideran que la operación no ha salido como se esperaba y la llegada del técnico portugués no ha hecho más que reforzar esa sensación.

El Real Madrid apostó fuerte por Carreras el pasado verano. Tanto que terminó desembolsando 50 millones de euros al Benfica para recuperar a un jugador formado en La Fábrica. Una operación que estuvo rodeada de polémica desde el principio. Los blancos habían alcanzado un acuerdo para incorporarle antes del Mundial de Clubes, pero el conjunto portugués cambió de postura a última hora y decidió que el lateral disputara el torneo con su camiseta antes de permitir su salida. En el Bernabéu no gustó aquella maniobra, aunque optaron por mantener la calma y esperar. Una vez finalizada la competición celebrada en Estados Unidos, el fichaje se cerró definitivamente.

Sin embargo, doce meses después, la realidad es muy diferente a la que imaginaban los dirigentes madridistas. Carreras no ha logrado consolidarse como el lateral izquierdo de referencia que el club esperaba y su rendimiento ha generado más dudas que certezas. Hasta el punto de que Mourinho ya ha trasladado a la dirección deportiva que no entra en sus planes como titular para la próxima temporada.

La decisión del técnico portugués explica buena parte de los movimientos realizados por el Real Madrid en las últimas semanas. Mourinho pidió refuerzos de máximo nivel para el lateral izquierdo y el elegido fue Marc Cucurella. El internacional español ya es nuevo futbolista blanco después de que el club alcanzara un acuerdo con el Chelsea por 50 millones de euros fijos más otros diez en variables. A diferencia de lo ocurrido con Dumfries en el costado derecho, Cucurella aterriza en el Santiago Bernabéu con un rol muy definido: ser titular desde el primer día.

La llegada del ex jugador del Chelsea deja a Carreras en una situación extremadamente delicada. Mourinho considera que Cucurella debe ser el dueño del carril izquierdo y, además, mantiene una gran confianza en Fran García. El canterano gusta mucho al entrenador portugués por su intensidad, compromiso y capacidad para adaptarse a distintos contextos de partido. En estos momentos, si dependiera exclusivamente de Mourinho, la pareja de laterales izquierdos estaría formada por Cucurella y el de Bolaños de Calatrava.

A todo ello se suma la situación de Ferland Mendy. El francés continúa recuperándose de la operación a la que fue sometido hace unos meses y su futuro inmediato sigue siendo una incógnita. Aun así, salvo sorpresa de última hora, el club no contempla una salida este verano debido a su situación física.

Una venta sin perder

En el Real Madrid tampoco descartan una venta de Carreras si llega una propuesta importante. El problema es evidente: la entidad no está dispuesta a asumir pérdidas por una inversión de semejante magnitud. Por ello, únicamente estudiarían seriamente una operación que se acercase a los 50 millones de euros que desembolsaron hace apenas un año.

En este escenario aparece el Chelsea como uno de los posibles destinos. Allí se encuentra Xabi Alonso, uno de los grandes defensores de Carreras durante su etapa en el Real Madrid y una persona que sigue confiando plenamente en las condiciones del futbolista gallego. Sin embargo, por el momento, el club londinense no ha dado ningún paso concreto para intentar incorporarlo, pese a que acaba de perder a su lateral izquierdo titular rumbo al Santiago Bernabéu.

El verano es largo, pero la realidad es que Álvaro Carreras ha pasado en apenas una temporada de ser una apuesta estratégica de futuro a convertirse en uno de los grandes interrogantes del nuevo Real Madrid de Mourinho.