El Real Madrid da por hecho que no recibirá los audios del VAR y acudirá a la justicia

El Real Madrid da por seguro que el Comité Técnico de Árbitros no les enviará los audios del VAR que pidieron a través de una carta enviada a la Federación Española de Fútbol y elevada al Consejo Superior de Deportes. Desde Valdebebas quieren los audios que hacen referencia a la jugada en la que Carlos Romero hizo una entrada salvaje sobre Mbappé y que, de manera incomprensible, fue castigada sólo con amarilla y al gol anulado a Vinicius por supuesta falta previa de Kylian. Por lo tanto, desde la entidad presidida por Florentino Pérez, que se dieron de plazo hasta este viernes, ejecutarán un requerimiento judicial para obtener estos sonidos.

Estos audios, como era de esperar, no han sido enviados a un Real Madrid que los espera para poder entender lo que llevó a los árbitros del encuentro a perjudicar a los hombres de Carlo Ancelotti. Además, la entidad madridista quiere el bruto de estos audios, no un sonido manipulado. Para asegurarlo, tienen a su disposición expertos que identificarán si han sido editados.

Desde el Real Madrid están convencidos de que el CTA está obligado a mandar estos audios y, de no hacerlo antes del viernes, estarán dispuestos a tomar las medidas que sean necesarias: acudir a la justicia e ir a la FIFA. Por otro lado, desde el Comité Técnico de Árbitros señalan que cualquier audio pedido con buenas formas se puede estudiar si enviarlo, algo que consideran que no ha hecho la entidad madridista y, a su vez, se amparan en el protocolo de FIFA, que explica que los audios sólo serán enviados para temas de formación y en caso de mandato judicial por tema de transparencia, tal y como asegura el protocolo de FIFA.

«No hay nada que ocultar. No tengo problema en dar todo lo que tengamos, pero no sé si el Real Madrid va a mal utilizar de manera perversa los audios. No veo la televisión del Madrid. Un club señor como el Real Madrid debería utilizarlo de manera adecuada. Pondremos a su disposición lo que tienen todos los equipos, vamos a ser transparentes», aseguró Rafel Louzán, presidente de la Federación Española de Fútbol, en una entrevista concedida a la Cadena Cope.