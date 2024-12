El Real Madrid cierra 2024 con un baño de masas ante más de 5.000 madridistas

El Real Madrid se dio un baño de masas ante más de 5.000 madridistas que no dudaron en abarrotar el estadio Alfredo di Stéfano para presenciar en directo el que fue el último entrenamiento de los hombres de Carlo Ancelotti en este 2024. El club, como es tradición en estas fechas, permitió que los aficionados viesen una sesión preparatoria a puerta abierta y los seguidores no fallaron. No es habitual que el equipo se ejercite ante la atenta mirada de sus fieles.

También, como es habitual, Valdebebas se convirtió en el día del niño. Los más pequeños fueron los que más disfrutaron de la sesión de entrenamiento de los hombres de Carlo Ancelotti. Eso sí, padres y abuelos también vivieron una mañana de lo más agradable, viendo la sonrisa eterna de los pequeños y al vigente campeón de Europa. Además, el tiempo acompañó, ya que a pesar del frío, el sol estuvo presente durante todo el entrenamiento.

Centrándose en el trabajo, Ancelotti pudo contar con toda la plantilla, incluido Rodrygo, ausente el lunes por motivos personales, y Alaba, que hizo parte de la sesión junto a sus compañeros. No estuvieron, obviamente, los lesionados Militao y Carvajal, ambos lesionados. Los blancos comenzaron la sesión con un pequeño calentamiento de carreras, para continuar con un trabajo con balón, donde el objetivo era mover la pelota en dimensiones reducidas para terminar disparando a los porteros, Lunin y Fran González. En la otra portería, junto a Lluis Llopis, se ejercitó Courtois en solitario.

A continuación, los 18 jugadores de campo realizaron un ejercicio de dimensiones reducidas en el que había una portería, ocupada por uno de los tres porteros, y dos porterías pequeñas, donde el objetivo era marcar gol. También, realizaron un partidillo donde Endrick dio el susto al sufrir molestias tras un disparo a puerta. El duelo terminó empate a cero. En ese momento, Alaba empezó a trabajar en solitario con ejercicios de carrera.

Cuando finalizó la sesión, todos los jugadores repartieron balones entre los aficionados y firmaron autógrafos. Y, antes de retirarse, se fotografiaron con los cinco trofeos que los blancos ganaron en este 2024: Liga, Champions, Supercopa de Europa, Supercopa de España e Intercontinental.

El Real Madrid afrontará su primer partido de 2025 el próximo viernes, cuando se midan al Valencia para disputar el encuentro aplazado por la DANA que azotó a esa zona de España en el mes de noviembre. El día 6, los blancos viajarán a Cartagena para disputar los dieciseisavos de Copa del Rey contra el Deportivo Minera, mientras que el día 9 de enero jugarán contra el Mallorca las semifinales de la Supercopa de España en Arabia Saudí.