¿Por qué Kylian Mbappé no juega el partido del Real Madrid ante el Getafe en Liga?

Kylian Mbappé no juega el partido del Real Madrid ante el Getafe correspondiente a la 33ª jornada de Liga. El jugador francés no forma parte del equipo titular de Carlo Ancelotti para el encuentro de este miércoles del conjunto blanco en el Coliseum. Mbappé no entró ni en la convocatoria y no juega este duelo de Liga por una razón de fuerza mayor: está lesionado.

Mbappé no puede jugar contra el Getafe porque tiene un esguince en el tobillo derecho que se hizo el pasado miércoles -hace exactamente siete días- en el encuentro de vuelta de cuartos de Champions ante el Arsenal en el Santiago Bernabéu. Kylian salió tocado de ese encuentro, en el que tuvo que ser cambiado en los últimos minutos, y de ahí que no pueda jugar este miércoles contra el Getafe.

El Real Madrid se mide al equipo entrenado por José Bordalás este miércoles en un encuentro correspondiente a la 33ª jornada de Liga. El conjunto blanco llega a este duelo en Getafe a siete puntos del Barcelona, ya que los culés ganaron este martes al Mallorca por 1-0. De ahí que los de Ancelotti estén obligados a ganar al Getafe para seguir al menos con opciones de pelear por el título de Liga.

En este partido, el Real Madrid no puede contar con Mbappé por el mencionado esguince de tobillo que sufrió en el duelo ante el Arsenal. Siete días después, el jugador francés sigue lesionado y desde el Real Madrid no le han forzado para este encuentro de Liga ante el Getafe, sobre todo pensando en la final de Copa del Rey que se disputa el próximo sábado ante el Barcelona en La Cartuja de Sevilla.

Así, el Real Madrid juega contra el Getafe en el Coliseum sin Kylian Mbappé en el once y el motivo de ello es la lesión del francés, un esguince de tobillo. Con ello, el equipo titular que sacó Carlo Ancelotti para este duelo de Liga es el siguiente: Courtois; Lucas Vázquez, Asencio, Alaba, Fran García; Tchouaméni, Fede Valverde, Arda Güler; Brahim, Vinicius y Endrick.