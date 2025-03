La promesa de Luis Ángel Duque a OKDIARIO si el Leganés se salva: «Me tiro dos meses sin probar el dulce»

Luis Ángel Duque se sienta en el estudio de OKDIARIO con optimismo y alegría. Es uno de los grandes hombres que ha dado el fútbol español en las últimas décadas. Trabajo, pasión y un carácter castizo y campechano que conquista al instante a quienes les escuchan. El primer entrenador que llevó al Leganés al fútbol profesional, y que cada fin de semana conquista a los oyentes del Tiempo de Juego de la Cadena COPE, es una enciclopedia futbolística. Y es, además, un gran conocer del Club Deportivo Leganés, equipo del que es una leyenda.

Duque, un madrileño que se formó en el fútbol humilde y llevó al Leganés por primera vez en el fútbol profesional en la década de los 90, forma parte de la cultura futbolística española. Sus frases forman parte ya del vocabulario de este deporte. Es seguidor del Real Madrid, pero leyenda en Leganés. Y en un año complicado para el conjunto pepinero, Luis Ángel Duque se atreve con una promesa si el ‘Lega’ logra la salvación.

«Me costaría mucho, mucho, mucho es, siendo diabético, no probar el dulce en dos meses. Si el Leganés mantiene la categoría, que a lo mejor a ti te parece poca cosa, pero me tiraría dos meses, tampoco más, sin probar el dulce», cuenta entre risas Luis Ángel Duque. «Yo ahora paso por las pastelerías de Leganés y me tengo que distraer. Tengo que ir mirando hacia otro lado porque parece que hay un imán que me atrae», añade.

Así, si el Leganés se salva -llega al partido ante el Real Madrid en el Bernabéu en puestos de descenso, aunque con los mismos puntos que el Alavés, que es el equipo que marca la salvación-, Luis Ángel Duque no probará dulce en dos meses. Y eso, para un goloso para él, es ya mucha cosa: «Doy mi palabra de honor que si el Lega se salva me tiro dos meses que no pruebo el dulce».

«Y si el ‘Lega’ se salva, pues no sé. De joven podría decir me afeito la cabeza. Ahora sería poco porque tengo ya la frente prolongada, con lo cual… La celebración la hago en casa», continúa Luis Ángel Duque con su habitual gracia.

Duque es también madridista, pero si el Madrid gana la Liga -está a tres puntos del Barcelona a falta de diez jornadas- «no haré nada». Y es que eso ya «es costumbre».