Primer examen en el Bernabéu

Los jugadores del Real Madrid deben reaccionar cuanto antes si no quieren empezar a sufrir el enfado de un estadio Santiago Bernabéu que contra el Betis ya sí tendrá a su público habitual. Si ante el Valladolid muchos de los presentes eran turistas, ya que en pleno mes agosto muchos estaban abonados estaban de vacaciones, los que acudirá este domingo a las 21:30 horas serán los de siempre, esos que animan en los momentos que el equipo lo necesita, pero que no dudan en castigar cuando consideran que los jugadores no lo están haciendo todo lo bien que deberían.

El Real Madrid llega a este partido con cinco puntos tras empatar frente a Mallorca y Las Palmas y ganar con poca gloria al Valladolid en el Bernabéu. Precisamente, ese día ya se escucharon tímidos silbidos en la primera mitad y al término de los primeros 45 minutos, cuando los de Ancelotti no eran capaces de inaugurar el marcador. Ese día ya hubo una pequeña bronca, aunque se podría quedar en nada si ante el Betis los blancos no son capaces de reaccionar.

La ilusión del madridismo del inicio de una temporada apasionante, en la que los blancos aspiran a siete títulos, uno ya lo han ganado como es la Supercopa de Europa, y han llegado, entre otros, jugadores como Mbappé, se ha tornado en preocupación. La afición, al igual que Ancelotti y su plantilla, ve que el juego no fluye y se empieza a enfadar con un equipo que hace no tanto alzaba la Decimoquinta en Londres contra el Borussia Dortmund.

Ancelotti aseguraba en rueda de prensa que esperaba el apoyo de su afición, los que les deberían ayudar a ganar el partido, aunque también es plenamente consciente de que deben mejorar mucho si no quieren que el respetable muestre su descontento. Los aficionados ven como el Barcelona, a pesar de tener un partido más, está a siete puntos de los blancos, lo que ha generado una inquietud y preocupación lógica.

«La afición nos va a ayudar. Queremos mostrar nuestra mejor versión. Después de un partido un poco complicado contra Las Palmas el equipo está motivado para hacer un buen encuentro, volver a jugar bien y ser sólido como antes», aseguró el italiano en rueda de prensa.

En busca de una solución

El principal problema del Real Madrid se llama fútbol. No lo tiene. No lo encuentra. No lo enseña. Nada fluye. El cortocircuito es total y Ancelotti tiene mucho trabajo por delante. El hombre llamado a recoger el pesado y caliente testigo de Kroos es Bellingham, pero el inglés está lesionado. Hasta después del parón de selecciones debería regresar, pero hasta ese momento el italiano debe encontrar soluciones.

No obstante, Ancelotti está seguro de que las encontrarás: «No es demasiado complicado. Hay que defender mejor y como he dicho es un compromiso colectivo y una actitud colectiva. Ahora hemos tenido una actitud más individual y tenemos que trabajar juntos para recuperar el balón. Hemos encajado en cinco partidos dos goles, pero la sensación es que nos cuesta recuperar el balón y los rivales nos juegan demasiado entre líneas y es algo que vamos a solucionar».