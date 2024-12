La poderosa foto con la que Dani Carvajal despide el año: muchos títulos y la bandera de España

2024 ha sido el año de Dani Carvajal. Si bien tuvo un tristísimo y doloroso hecho, que es la grave lesión con la que acaba el año, este año que ahora acaba es el de los seis títulos de un defensa de época, un jugador de leyenda en el Real Madrid que además se coronó allí donde todavía le faltaba: con la selección española. Ese gran 2024 Carvajal lo despide con una foto brutal que indica lo bueno que ha sido el año: rodeado de títulos.

El jugador del Real Madrid compartió en este último día de 2024 una poderosa foto en la que sale rodeada de todos los trofeos que ha ganado en este año, ya sean colectivos o individuales. Aparecen los cinco títulos conseguidos con el Real Madrid, por orden de conquista, la Supercopa de España, la Liga, la Champions League, la Supercopa de Europa y la Copa Intercontinental.

Aparece en la imagen, por supuesto, también el trofeo de la Eurocopa conquistado por España en verano, el primer gran título de Dani Carvajal con la selección española. Ese trofeo está acompañado con cintas de la bandera de España, campeona brillantemente del torneo en Alemania.

Y también están algunos de los trofeos individuales que ha conquistado el lateral de Leganés: el premio The Best al estar incluido en el mejor once del año, MVP en partidos de Champions…

Más allá de los trofeos, que son seis (único jugador en conseguirlo, cinco con el Madrid y uno con España), 2024 ha sido el año de Dani Carvajal porque alcanzó el mejor nivel de su carrera. Reafirmó su poderío en la banda, manteniéndose como lo que ya era, mejor lateral del mundo, pero además fue vital para ganar los títulos con los que ahora posa.

HASTA SiEMPRE 2024 ✨🤍 pic.twitter.com/LXvsUYLy0E — Dani Carvajal Ramos (@DaniCarvajal92) December 31, 2024

Hay que recordar que Dani Carvajal metió el primer gol del Real Madrid en la final de Champions, pero además fue clave en la España de Luis de la Fuente campeona de la Eurocopa. La selección española que ganó el torneo en verano es impensable sin el buen hacer y la garra de Dani Carvajal, que firmó una espectacular Eurocopa.

Si bien se quedó lejos de ganar el Balón de Oro o el premio The Best, el mundo del fútbol reconoce a Dani Carvajal como uno de los mejores futbolistas. La poca estima general que tienen los premios a los defensas pasó factura a un Dani Carvajal que sin duda estuvo en el top-3 de mejores jugadores del mundo, ganando todo lo que jugó, siendo pieza clave en el Real Madrid y en España y alcanzando un nivel espectacular que se resume en la fotografía que el propio jugador compartió con sus seguidores para recordar este gran 2024.