Plan especial en Valdebebas. Carlo Ancelotti ha dado cuatro días de descanso a todos aquellos jugadores que no están con sus respectivas selecciones. O no. Antonio Pintus y su equipo no descansan con lo que eso significa. Si el jefe del físico madridista no se toma un respiro y seguirá acudiendo a su puesto de trabajo, parte de la plantilla también lo hará para continuar con sus respectivos procesos de recuperación y mejora.

Entre el viernes y el lunes el tránsito en Valdebebas seguirá. Con menos volumen de jugadores, pero muchos futbolistas del Real Madrid no descansarán. Los lesionados -Alaba, Brahim o Militao-, además de Vinicius, irán alternando días para tratarse de sus respectivas molestias. Otros seguirán viniendo para entrenarse, ya que un grupo de preparadores se quedan trabajando. Y, especialmente, tendrá un plan Kylian Mbappé, que acudirá estos días a trabajar en un centro de recuperación y potenciación.

Por otro lado, los jugadores que no están tocados, como Lucas Vázquez, Fran García o Mendy, tienen libre y sí que se podrán tomar un merecido respiro, aunque eso no significa que dejen de trabajar. Y es que, deben cumplir a rajatabla los programas de mantenimiento preparados por Pintus.

Misión especial para Mbappé

Kylian Mbappé no está al cien por cien. No está lesionado, pero tampoco está todo lo bien que debería. La ausencia de pretemporada le está pasando factura en sus primeros pasos como jugador del Real Madrid. Hasta la fecha, la entidad madridista no ha podido disfrutar de la versión más dominante del jugador francés hasta el momento. Pero el reto es que más pronto que tarde empiece a recuperar su mejor versión.

Por todo esto, se ha quedado en Valdebebas en este parón de selecciones en contra de un país entero. Sólo Deschamps, su seleccionador, ha entendido la decisión de su capitán. Mientras en Francia se le acusa de falta de compromiso, en realidad lo que necesita Mbappé es ponerse a punto para marcar diferencias de nuevo.

Para ello, en Valdebebas lleva toda la semana teniendo un plan especial focalizado en recuperar y potenciar su físico. No queda otra. Mbappé tiene que ponerse en manos de Pintus y su equipo para terminar de definir un físico que no le permite rendir al máximo nivel. No obstante, la preocupación es mínima en el Real Madrid, ya que sabían perfectamente que los primeros meses del galo en Valdebebas no iban a ser sencillo.

El objetivo es que a partir de este parón de selecciones comience a crecer física y futbolísticamente. Su actitud es muy buena y en el club están encantados con su compromiso, pero necesita mejorar determinados aspectos para volver a ser el jugador que deslumbró a todos en el PSG y, sobre todo, con Francia.