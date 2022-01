Antonio Pintus, uno de los hombres fuertes del cuerpo técnico de Carlo Ancelotti, afronta la que puede ser una de las semanas más importantes de la temporada en el plano físico. En los próximos días su protagonismo en Valdebebas estará a la par, sino por encima, que el de Carletto, ya que tiene ante sí la posibilidad de hacer una mini pretemporada en la que se compaginará el descanso, muy necesario tras un primer tramo de curso tremendamente exigente, con el trabajo físico.

Los blancos, que han regresado este miércoles a los entrenamientos, no volverán a jugar hasta el jueves 3 de febrero, cuando se tengan que medir al Athletic en los cuartos de final de la Copa del Rey y lo que es más importante por lo novedoso es que la mayoría de la plantilla estará durante todos estos días trabajando en la ciudad deportiva madridista.

Este calendario que tan poco gusta a Ancelotti y a los protagonistas del fútbol, jugadores y entrenadores, ha colocado en enero un parón por selecciones que no afecta a los futbolistas europeos, por lo que el éxodo de madridistas a sus respectivos países se quedará en cinco. Vinicius, Militao, Casemiro y Rodrygo están con Brasil, mientras que Fede Valverde está citado con Uruguay. El resto de los miembros de la primera plantilla se quedarán en Valdebebas y Pintus tiene unos días libres de partidos para poder trabajar un físico que habitualmente se tiene que dejar en el olvido por culpa de la cantidad de partidos que disputan. Es imposible hacer cargas importantes de trabajo cuando se juega cada tres días, tal y como suele hacer el Real Madrid.

El preparador italiano tiene por delante más de una semana que no quiere desaprovechar. Obviamente, durante estos días no va a cargar de kilómetros las piernas de los jugadores, como sí hizo en verano con el excelente resultado que se está viendo hasta el momento, pero sí aprovechará para trabajar lo que el día a día no permite. Sin grandes esfuerzos físicos, los entrenamientos de Ancelotti variarán, dejando aparcada la recuperación y pudiendo hacer otro tipo de ejercicios. Pintus, que basa el rendimiento físico de los jugadores en picos de sierra, tiene como objetivo que el equipo llegue en el mejor estado de forma posible al duelo ante el PSG de octavos de final de Champions y los próximos días, donde el descanso también tendrá una parte importante, serán claves.

Además, el Real Madrid también aprovechará para recuperar a jugadores lesionados. Marco Asensio, Jesús Vallejo y Mariano Díaz podrían volver esta semana. Además, también estarán pendientes de Benzema, que no pudo acabar el duelo ante el Elche por una contractura en el isquio izquierdo. El objetivo es que los cinco estén disponibles ante el Athletic.