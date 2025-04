Pellegrini se olvida de su pasado en el Real Madrid de cara a la Copa del Rey: «No voy con ninguno»

Manuel Pellegrini se ha pronunciado sobre la final de la Copa del Rey y, a pesar de haber sido entrenador del Real Madrid, ha afirmado que no irá «con ninguno». El actual técnico del Betis no tiene preferencias de cara al partido que disputarán el sábado en La Cartuja los madridistas ante el Barcelona. De hecho, ha señalado que no va con ninguno de los dos debido a su pasado en el conjunto blanco y a la gran temporada que están cuajando los de Flick.

La jornada 33 se disputa entre semana para liberar el fin de semana y reservarlo únicamente a la fiesta del fútbol español, con la final de la Copa del Rey. Sevilla se engalanará para recibir a los dos finalistas, que coincide con los dos grandes de nuestro fútbol. Un Clásico en el que Real Madrid y Barcelona se jugarán el primero de los títulos grandes del curso.

Pellegrini, que fue entrenador del Real Madrid durante la temporada 2009-2010, no ha querido posicionarse a la hora de mostrar su favoritismo. El actual técnico verdiblanco ha señalado que «guarda mucho cariño» al conjunto madridista, por esa temporada en la que estuvo al frente del banquillo. Un curso en el que firmó la que hasta la fecha era la mejor temporada del conjunto blanco en Liga, pero en la que no consiguió ganar el título, finalizando segundo con 96 puntos. Además, el equipo cayó ridiculizado en Copa ante el Alcorcón –perdiendo 4-0 contra un equipo que militaba en la extinta Segunda B– y en octavos de Champions ante el Lyon.

Sin embargo, no parece suficiente para preferir que ganen los de Ancelotti esta final: «La verdad, que no voy con ninguno de los dos. Le tengo mucho cariño al Real Madrid porque fue una institución que me tocó dirigir, pero también el Barcelona se lo merece deportivamente por la campaña que ha hecho». El técnico del Betis ha finalizado deseando «que gane el mejor».

Antes de la final de Copa del Rey, el Real Madrid se mide al Getafe, en busca de los tres puntos en el Coliseum que les permitan mantenerse en la pelea por la Liga. El conjunto madridista buscará el triunfo en un encuentro complicado, ante unos azulones que llegan lanzados y que tienen oportunidades para pelear por Europa.

En esa misma pelea está inmerso el Betis de Pellegrini, aunque la posición en la tabla de los sevillanos es superior, lo que les permite pelear por la quinta posición, que esta temporada dará acceso a la Liga de Campeones. El conjunto verdiblanco tiene en esta jornada 33 una oportunidad de oro para mantenerse en esa lucha por la Champions, puesto que reciben en casa al colista Valladolid, que puede acabar el jueves como equipo de Segunda División, consumándose su descenso de categoría.

Tras la cita del Villamarín, con la que se cerrará la jornada, los focos se mantendrán en Sevilla, con motivo de la final de la Copa del Rey. Real Madrid y Barcelona buscarán el primer título importante del curso. Será un Clásico en el que los de Ancelotti tratarán de vengarse de los últimos resultados entre ambos conjuntos, puesto que cayeron 0-4 en el Bernabéu en Liga y 5-2 en la final de la Supercopa, celebrada en Arabia Saudí.

Este sábado, La Cartuja de Sevilla, acoge el partidazo entre los dos grandes que marcará el devenir más inmediato de la temporada para ambos. Los de Flick llegan de ganar con sufrimiento tanto a Celta como a Mallorca, mientras que los blancos están obligados a sacar los tres puntos en Getafe para no ceder en la pelea por la Liga.