Los peligros del Lille: Jonathan David es la gran amenaza del equipo francés

El Real Madrid disputa este miércoles la segunda jornada de la Champions League en campo del Lille, un equipo que marcha quinto en Ligue 1 y cuyo máximo peligro y amenaza contra los blancos es el delantero canadiense Jonathan David. El cuadro galo está entrenado por Bruno Genesio y cuenta en sus filas con el hermano de Kylian Mbappé.

El Lille es el próximo rival del Real Madrid en la Champions League. El cuadro francés llega quinto en Ligue 1 tras sumar tres victorias, dos derrotas y un empate. Una de esas derrotas fue contra el PSG de Luis Enrique en el mismo escenario donde los blancos juegan este miércoles, el Stade Pierre-Mauroy. El París fue superior, se fue al descanso ganando 0-2 con dos goles consecutivos, recibió el 1-2 en el tramo final y sentenció en el descuento.

Un Lille que viene de perder en la primera jornada de la Champions contra el Sporting Club de Portugal. En aquel encuentro fue expulsado el británico Angel Gomes, que no jugará contra el Real Madrid. Los franceses salieron con un 5-4-1 con Jonathan David en la punta de ataque.

Jonathan David: la gran amenaza del Lille

Precisamente hay que hablar de Jonathan David si hablamos de los peligros del Lille. El delantero canadiense es la gran amenaza del cuadro francés contra el Real Madrid en la segunda jornada de la Champions. Esta temporada, contando la previa de la Liga de Campeones, en la que el Lille tuvo que eliminar a Fenerbahce y Slavia de Praga, ya acumula ocho goles entre su club y su selección. En 2024 lleva ya 26 dianas. Cifra de gran delantero.

Jonathan David, además, llega al duelo del Real Madrid con la flechita hacia arriba después de darle la victoria a Lille el pasado fin de semana con tres goles suyos contra Le Havre. Fue un hat-trick perfecto. Un tanto con la derecha, uno con la izquierda y el otro de cabeza. Un sinfín de recursos de un delantero muy completo que este verano será agente libre.

Nació en Estados Unidos, pero juega para la selección de Canadá, de la que también tiene la nacionalidad. A sus 24 años ya marcó, precisamente ante USA, gol en el último parón de selecciones. En sus últimos cuatro partidos como titular ha marcado cinco dianas. Sin duda llega enchufado al duelo contra el Real Madrid.

Un equipo con ganas de dar la campanada

Un equipo en el que hay destacar en defensa a jugadores como Meunier, ex del PSG, o Mandi, ex de Betis o Villarreal. En el centro del campo está el ex de Barcelona o Valencia André Gomes, con todavía 31 años. Angel Gomes es otro de los indiscutibles, pero no jugará ante el Real Madrid por sanción. También muy atentos tendrán que estar los blancos al marroquí Osame Sahraoui, que en principio será titular y que viene de dar dos asistencias en la última jornada de Ligue 1.

Un Lille que también cuenta en sus filas con Ethan Mbappé, hermano de Kylian. Dejó el PSG este verano para unirse a las filas de este equipo, aunque cuenta con muy pocos minutos. Este fin de semana, tras varias semanas lesionado, tuvo seis minutos contra Le Havre, pero se ha vuelto a lesionado y no podrá estar contra el Real Mardrid. Kylian sí ha viajado finalmente, pero no podrá medirse a su hermano.