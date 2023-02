Las palabras de Ceballos tras su exhibición contra el Valencia que enamoran al madridismo

Dani Ceballos se exhibió en la victoria del Real Madrid contra el Valencia y el Bernabéu coreó el nombre del centrocampista que está en un momento dulce. Después, el andaluz dejó unas palabras ante los medios de comunicación que han encantado a una afición que está loca por la música con un futbolista que está llamando a las puertas de la titularidad a base de grandes actuaciones.

«Que coreen tu nombre en el mejor estadio del mundo no es nada fácil. Estoy agradecido a la afición que me han visto en los tres últimos partidos. Sin ellos probablemente no hubiéramos sacado los puntos», declaró un Ceballos casi emocionado en la zona mixta del Bernabéu.

El emocionante momento de la afición del Bernabéu con @DaniCeballos46 🙌 "Que coreen tu nombre en el mejor estadio del mundo no es nada fácil"#LaLigaEnDAZN ⚽️ pic.twitter.com/W7jhxdS2QA — DAZN España (@DAZN_ES) February 2, 2023

Ceballos también tuvo un detallazo con Kroos y Modric cuando fue cuestionado por ellos. «Tengo que aprender de Modric y Kroos. Yo llevo tres partidos seguidos y ellos 10 o 12 temporadas», afirmó ante los medios de comunicación después de realizar un partido impecable en el Bernabéu.