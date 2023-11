Oficial: el Real Madrid renueva a Camavinga hasta 2029

El Real Madrid ha anunciado la renovación de Eduardo Camavinga hasta 2029. El centrocampista francés llegó al Real Madrid en 2021 con tan solo 18 años y desde entonces se ha convertido en una pieza importante para Carlo Ancelotti, que lo ha usado de lateral izquierdo cuando lo ha necesitado. De esta manera, el cuadro madridista blinda a otro de los jóvenes después de hacer lo propio recientemente con Vinicius y Rodrygo.

El internacional francés firmó en 2021 por 31 millones de euros más 9 en variables. Su primer contrato era hasta el 30 de junio de 2027 pero en vista de su gran rendimiento y su potencial, el club blanco ha decidido anticiparse y ampliarle dos temporadas más su actual contrato. Así, el Real Madrid se asegura la continuidad de Camavinga seis años más. Actualmente, su valor de mercado ha aumentado hasta los 90 millones de euros según Transfermarkt.

Camavinga no ha tardado en convertirse en una de las grandes inversiones del Real Madrid. Desde que debutó, marcando gol al Celta, no ha dejado de crecer. Es un multiusos para Ancelotti capaz de jugar en todas las posiciones del centro del campo y también de lateral izquierdo. Una posición que no le gusta, como ha dejado claro en varias ocasiones, pero donde también responde.

Tras las renovaciones de Vinicius, Rodrygo y Camavinga, el próximo jueves el Real Madrid anunciará la de Fede Valverde. Además, también tiene que hacer oficial la ampliación de contrato de Eder Militao. Ambos hasta 2028.

Comunicado del Real Madrid

«El Real Madrid C. F. y Camavinga han acordado la ampliación del contrato del jugador, que queda vinculado al club hasta el 30 de junio de 2029. Camavinga llegó al Real Madrid en 2021, con tan solo 18 años, y en sus dos primeras temporadas ha ganado 6 títulos: 1 Champions League, 1 Mundial de Clubes, 1 Supercopa de Europa, 1 Liga, 1 Copa del Rey y 1 Supercopa de España. Con tan solo 20 años, ha disputado ya 114 partidos defendiendo la camiseta del Real Madrid. Fue nominado para el Golden Boy en 2021 y en 2022, y para el Trofeo Kopa en 2022 y en 2023», reza el comunicado.