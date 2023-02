Las notas del Liverpool contra el Real Madrid: nadie pudo con Vinicius

Los temores de Jürgen Klopp eran ciertos. Nadie pudo parar a Vinicius. El delantero fue la estrella del Liverpool-Real Madrid disputado en Anfield después de resucitar al actual campeón de Europa con un doblete. Tras el descanso, el conjunto red fue testigo de un auténtico recital del rey de Europa.

Alisson – SUSPENSO

No pudo hacer nada en el golazo de Vinicius que volvía a meter al Real Madrid en la elimiantoria. Evitó el 2-2 de Vinicius con una malo milagrosa a la media hora y después erró de forma fatídica para que el brasileño hiciera el segundo de la noche de rebote. La pifia cambió la noche.

Alexander Arnold – APROBADO

Lo que se esperaba, un peligro en ataque y más débil en defensa. Vinicius percutió en su banda e hizo daño. Su gol para hacer el 2-1 los demuestra. En la segunda apenas inquietó en ataque.

Van Dijk – SUSPENSO

Volvió a ser el líder en defensa del Liverpool pero las lesiones han lastimado a un Van Dijk que no es el de 2019. No pudo hacer nada en el vendaval del Real Madrid en la segunda mitad. No es ni la sombra de lo que fue.

Gómez – SUSPENSO

Fue titular en lugar de Matip y no desentonó. Evitó ser protagonista para mal en los primeros 45 minutos y eso es importante. Todo cambió tras el descanso cuando en la primera jugada de la segunda parte arrolló a Vinicius en una falta que acabó siendo gol de Militao. Segundos después volvió a arrollar al brasileño y vio la tarjeta. Salió pasado el 70 con 2-5 en el marcador.

Robertson – APROBADO

Aguantó lo que pudo a Rodrygo y tuvo una intervención estelar en el 45′ para evitar un gol del atacante brasileño. El cuarto gol del Real Madrid fue por su banda.

Fabinho – SUSPENSO

No es el Fabinho de los últimos años y por ello durante la temporada ha perdido en puesto en algunas ocasiones. En ocasiones el partido le superó.

Henderson – APROBADO

El líder del Liverpool. Trabajador incansable. Lo que siempre ha sido Henderson y lo volvió a ser contra el Real Madrid. En la segunda parte estuvo superado. No fue el máximo culpable. Fue sustituido por Milner.

Bajcetic – BIEN

Fue titular a los 18 años en un partido de gran alcurnia y no le pesó la responsabilidad. Estuvo a punto de marcar un gol de bandera con 2-4 en el marcador. Ojo a la próxima convocatoria de Luis de la Fuente.

Salah – NOTABLE

Asistió de forma magistral a Darwin en el primer gol del Liverpool a los tres minutos de arrancar el choque. Y también hizo el segundo. El delantero egipcio marcó tras un grave error de Courtois a los 14 minutos. Como todo el equipo, fue diluyéndose con el paso de los minutos.

Gakpo – SUSPENSO

Pasó desapercibido durante el vendaval del Liverpool en la primera media hora.

Darwin – NOTABLE

Fue duda hasta el último momento por una lesión en el hombro pero fue titular y comenzó marcando a los cinco minutos. El delantero uruguayo remató de un espectacular taconazo un centro de Salah para adelantar a los locales. También se sacrificó en defensa quitando un balón de gol a Carvajal con 2-1 en el marcador.

Diego Jota –

Entró a la hora de partido sustituyendo a un inexistente Gakpo.

Firmino -S.C.

Entró por Darwin Núñez.

Matip -APROBADO

Taponó el agujero del Liverpool en la segunda mitad. Le imprimió carácter al equipo.

Milner – S.C.

No pudo hacer nada.

Elliot – S.C.

Salió a falta de cinco minutos con todo decidido.