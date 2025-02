Nadie puede con Asencio

Nadie puede con Raúl Asencio. A pesar de que las últimas horas no han sido las más sencillas para el canterano, el canario, tan fuerte en el choque con sus rivales como de cabeza, está «fuerte». El madridista llegó al vestuario en el descanso del partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey tocado por lo sucedido minutos antes en la grada del Reale Arena, donde se le había deseado la muerte.

Lo que más le ha dolido en estos días a Asencio es que se le haya sentenciado públicamente antes de que lo haga un juez. Por esto, Ancelotti, cuando llegó al vestuario, le vio más callado de lo habitual y tocado anímicamente. No es que el canario sea la alegría de la huerta, sino que aboga por el silencio, escuchar, aprender y mejorar, pero su cara en ese descanso llevó al italiano a tomar la decisión de sustituirle.

«El jugador está bien, se ha recuperado. Estuvo afectado por lo que pasó, pero está listo para jugar. Pasó algo que no tiene que pasar, pero el protocolo se aplicó bien en el último partido. Si vuelve a ocurrir, que apliquen el protocolo como lo hizo tan bien el árbitro el otro día. Cuando le pongo en el once lo hago sin pensar en nada más. Los insultos no tienen que pasar», aseguraba Ancelotti en la previa del encuentro contra el Betis.

Asencio ha encontrado el apoyo de Ancelotti, el cuerpo técnico, sus compañeros y el club. El Real Madrid también se ha volcado en apoyar a su canterano, en el que confían ciegamente. En la entidad madridista están seguros de que mentalmente está sobradamente preparado en el plano mental para seguir rindiendo al máximo nivel, tal y como ha hecho hasta ahora. Por ello, nada cambia y seguirá siendo habitual en los onces del italiano.

El Real Madrid, obligado a dar el paso

El Real Madrid está obligado a mover ficha por Raúl Asencio más pronto que tarde. El club blanco sabe perfectamente que debe acometer una renovación y mejora de contrato del canterano una vez finalizada la temporada, aunque es posible que antes de lo esperado empiecen unas conversaciones que por el momento no han comenzado.

En el Real Madrid están muy tranquilos, pero saben que no deben demorarse en el tiempo, ya que el central está siendo tentado por grandes clubes, como, por ejemplo, el PSG. Desde que Asencio ha empezado a demostrar su nivel, eran plenamente conscientes de que iba a suceder esto. Que las propuestas para salir del Real Madrid iban a llegar, tal y como está sucediendo. Mientras, desde Valdebebas no hay inquietud ante la opción, que siempre está encima de la mesa, de que el jugador decidiese hacer las maletas, pero consideran que deben adelantarse para asegurar el futuro del jugador.

Asencio está centrado en jugar en el Real Madrid. El canterano aprovecha cada oportunidad para seguir teniendo minutos, pero también es verdad que en su futuro hay incógnitas. Su prioridad es continuar de blanco, pero no a toda costa. El central quiere sentirse importante de cara a la próxima temporada en el primer equipo y esto no sólo depende de una importante subida económica.

Una convocatoria complicada

Lo que parece más complicado es que Raúl Asencio sea citado por Luis de la Fuente en la convocatoria que dará a conocer el próximo 14 de marzo para los partidos pertenecientes para los cuartos de final de la Liga de Naciones contra Holanda. Salvo sorpresa, el madridista no estará en una lista en la que, en principio, sí llegará a esta cita.