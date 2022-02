Nacho: «Tres titulares jugaron ni hace dos días»

Nacho lamentó el escaso tiempo de preparación que tuvieron los jugadores brasileños del Real Madrid para preparar el partido contra el Athletic. Además, reconoció que su equipo ha tenido días mejores y llamó a pasar página cuanto antes tras la eliminación sufrida en San Mamés, según dijo en declaraciones a DAZN.

Mal día del Real Madrid

«No ha sido de nuestros mejores partidos. Hemos estado bien defensivamente, pero nos ha costado crear ocasiones. Yo creo que faltó estar un poco más finos arriba. Crearles más ocasiones y más peligro. Pero esto es fútbol. Hemos perdido en un campo que es muy complicado, con la cabeza alta y a seguir, que queda todavía mucho».

Cansancio acumulado del equipo

«La organización de los partidos no ha sido la mejor. Hemos tenido tres jugadores titulares que han jugado un partido no hace ni dos días y con un viaje muy largo, casi sin descansar. Pero no vamos a poner ningún tipo de excusa, ha que seguir, mirar adelante, queda mucho y a pelear por lo que queda».

La Copa se vuelve a escapar

«Nos da rabia. Teníamos ilusión. Es un trofeo que se nos va, para nosotros todos son importantes. Solo nos queda pelear por lo que queda y ya está. Cabeza arriba, que queda mucho todavía».