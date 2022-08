Modric: «La edad no es importante, importa lo que haces en el campo»

Luka Modric fue uno de los jugadores que atendieron a los medios de comunicación en la previa del encuentro que enfrentará a Real Madrid y Eintracht de Frankfurt en la Supercopa de Europa. El croata, que renovó al final de la pasada temporada un año más, busca un nuevo título vestido de blanco.

El camino

“Fue difícil, pero muy bonito. Tenemos muchas ganas. Es el primer trofeo de la temporada. Vamos a darlo todo. Estamos preparados, hemos hecho buena pretemporada y espero que lo demostremos en el partido”.

Nivel

“Para estar en este nivel tienes que trabajar mucho. Es lo que estamos haciendo. Tenemos muy buena plantilla y estamos preparados para hacer muy buena temporada. Vamos a dar el máximo como todos los años”.

🎙💬 @lukamodric10: "Ha sido un camino muy bonito. Tenemos mucha ilusión y ganas del partido de mañana"#SuperCup pic.twitter.com/G0rxNVOVEw — Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 9, 2022

Gestión de la temporada

“Para nada. No lo veo distinto. La edad no importa, importa lo que haces en el campo. Eso es lo importante y no hay que mirar la edad. No hemos hablado en como gestionarlo, pero Ancelotti sabe que me gusta jugar y me siento mejor así. Estoy listo para dar el máximo. El Mundial no cambia nada”.

¿Qué le gustaría tener de Benzema?

“Yo me acuerdo cuando llegué aquí y no lo conocía tanto. Cuando empiezas a entrenar y jugar es que es un talento. Me alegro de que todo el mundo reconozca lo que yo sabía. Una cosa de él serían los goles”.