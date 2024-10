Misión para el soldado Modric en el Clásico

Luka Modric tendrá una misión especial en el Clásico que enfrentará a Real Madrid y Barcelona en el estadio Santiago Bernabéu. El croata no será titular, pero esto no quiere decir que no será capital durante el duelo que medirá a los blancos contra los azulgranas. Y es que, con el transcurrir de los minutos, Ancelotti recurrirá a su calidad para que marque la diferencia. Como hizo en Vigo hace una semana.

Modric esta temporada está teniendo un papel más que importante dentro de la plantilla. No es titular indiscutible, pero tampoco le hace falta. En el que será su último año como jugador del Real Madrid, este curso sí, está asumiendo un papel de actor secundario que en muchos momentos intercambia por el de protagonista. Su calidad sigue intacta y es un futbolista diferencial.

Ante el Barcelona comenzará en el banquillo y Ancelotti apostará por el físico de Camavinga en la medular junto a Valverde, Tchouaméni y Bellingham. Pero con los azulgranas cansados, cuando la ideas no fluyan como al comienzo del partido, Ancelotti recurrirá al croata para marcar la diferencia. Como sucedió en Vigo contra el Celta, cuando salió para dar un pase magistral a Vinicius que terminó de definir el partido.

Modric se pondrá el traje de especialista para salir cuando más falta haga y surtir de balones tanto a Vinicius como Mbappé. Cuando las piernas ya no estén frescas, el capitán del Real Madrid tendrá aproximadamente media hora por delante para desnivelar la balanza a favor de los blancos si el marcador está ajustado.

La leyenda de Modric

Precisamente ante el Celta, Modric se convirtió en el jugador más veterano en vestir la camiseta del Real Madrid. El croata superó de esta manera a Puskás, que se puso la zamarra de la entidad madridista por última vez a la edad 39 años y 36 días. El de Zadar lo ha hecho con 39 años y 40 días.

En 122 años de historia, sólo dos jugadores han vestido la camisera del Real Madrid con tantos años. El 8 de mayo de 1966, Puskás disputó un partido de Copa contra el Betis para lograr un récord que le ha arrebatado Modric. Se acercaron Buyo y Dudek, pero no pudieron superar al húngaro.

El papel de Luka

Luka Modric cumplió el pasado 9 de septiembre 39 años y sigue demostrando que es un jugador diferencia. Si de algo se ha encargado de demostrar el croata en sus últimas temporadas es que la clase que mantiene en sus botas no se ha esfumado un mínimo. Sigue dejando claro que es un jugador más que válido para un Real Madrid con grandes estrellas que tienen incluso 20 años menos que él, como Endrick o Arda Güler.

Modric ha sabido mantenerse al máximo nivel y los 39 años no han sido un problema para que el Real Madrid le ofreciese una renovación de contrato año a año hasta que se ha convertido en el jugador más longevo en vestir la elástica blanca. Sí, esta será la última ampliación de contrato, pero lo que es seguro es que Luka seguirá siendo decisivo hasta que concluya la actual temporada.