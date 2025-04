Mijatovic desvela la única preocupación del Madrid ante el Arsenal: «Es una versión light del mejor City»

Pedja Mijatovic ha desvelado la única preocupación que debe tener el Real Madrid esta noche en el partido que los hombres de Carlo Ancelotti disputarán frente al Arsenal en el Emirates Stadium correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Champions. Y es que el club blanco buscará regresar a la senda de la victoria tras la inesperada derrota que sufrió el pasado sábado ante el Valencia en el Santiago Bernabéu.

«El partido me preocupa por una simple razón… El Arsenal es una versión más light del Manchester City de sus mejores tiempos, pero es un equipo que juega bien y es incómodo. Es un equipo que no tiene nada que perder y tiene mucho que ganar», aseguró el ex jugador madridista en el programa ‘El Larguero’ de la Cadena SER.

Asimismo, el ex futbolista de 56 años considera que «el Real Madrid tiene muchas más cosas más que los ingleses como para estar preocupados». Eso sí, Mijatovic advirtió del gran peligro que tiene el conjunto que dirige Mikel Arteta en su estadio: «Es un campo complicado en el que el Arsenal hará su fútbol. Es un partido peligroso», afirmó el montenegrino.

No obstante, Mijatovic considera que el club blanco es otro cuando juega su competición fetiche: «El Real Madrid tiene la capacidad de olvidar todos los problemas que ha tenido en la Liga y concentrarse en la Champions. Ahí sí que da una buena imagen. Son los cuartos, un Arsenal incómodo, pero el Madrid tiene que hacer todo lo posible para ganar», sentenció.

Mijatovic: «No veo a Ancelotti tan tranquilo»

El ex jugador del Real Madrid también habló sobre la situación en la que se encuentra Ancelotti tras el batacazo que sufrió el equipo blanco en Liga el pasado fin de semana. Y eso que el técnico italiano se mostró tranquilo en la sala de prensa del Emirates Stadium pese a los rumores que le colocan en la rampa de salida si no conquista algunos de los tres títulos por los que lucha aún el Real Madrid: «Lo que cuenta es que la persona más importante está tranquila, que no se canse él, los demás me dan igual».

Sin embargo, Mijatovic no opina lo mismo: «Yo no le veo tan tranquilo, porque si lo estuviese no se hablaría tanto de su posible salida o su continuidad o no teniendo un año de contrato. En el Real Madrid ningún entrenador, independientemente de los resultados que haya conseguido, nunca puede estar tranquilo».

«El entrenador del Real Madrid solo puede estar tranquilo cuando lo presentan y cuando gana un título, si no toda la temporada estás con temor. Nunca te puedes relajar. Florentino lo hace bien teniéndoles con esta tensión. Pero no solo a los entrenadores, también a los jugadores», recalcó.