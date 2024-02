El mensaje de Cristiano Ronaldo durante un entrenamiento con Al Nassr que enamora al madridismo

Cristiano Ronaldo no olvida al Real Madrid y el madridismo no olvida, por supuesto, a uno de los jugadores más legendarios de su historia. El futbolista portugués apura los últimos años de su carrera en el Al Nassr, sin olvidar su etapa de blanco. Un último vídeo suyo entrenando ha enamorado al madridismo.

«¡Remontada Madrid!», exclamaba Cristiano Ronaldo con orgullo durante un ejercicio en uno de los entrenamientos con Al Nassr. En este vídeo, que ya se ha hecho viral en redes sociales, se puede observar al futbolista portugués golpeando un balón durante un ejercicio, mientras compite con el resto de sus compañeros, como es habitual en él.

Un hambre competitiva, hasta en los entrenamientos, que le sirvió al propio Cristiano Ronaldo para recordar las míticas remontadas del Real Madrid. Él vivió muchas como jugador. Las más míticas, siempre en la Champions League, con un Santiago Bernabéu que se encendía en esas grandes noches.

Este mensaje de Cristiano Ronaldo ha inundado de nostalgia al madridismo por redes sociales. Una frase del portugués que ha provocado que los aficionados al Real Madrid recuerden sus mejores años con el astro portugués en el equipo. Su salida fue complicada en los primeros años, pero tras una gestión deportiva inmaculada, el equipo se recuperó, volvió a ganar la Champions sin el portugués, y vuelve a tener el mejor equipo del mundo sin Cristiano a la espera de que llegue la joya de la corona y el sustituto perfecto del luso: Kylian Mbappé.

Cristiano rompe récords

Cristiano Ronaldo sigue imparable. 81 minutos sobre el césped fueron suficientes para que El Bicho marcase su primer gol de 2024 la semana pasada. Con su tanto del pasado miércoles con el Al-Nassr ante el Al-Fayha en la Champions League asiática, el portugués ya enlaza 23 años naturales habiendo marcado goles y, por supuesto, es el único futbolista del planeta que ha repetido en semejante número de cursos consecutivos. Además, en esta misma cita llegó a los 1.000 partidos a nivel de clubes.

El ex delantero del Real Madrid no se cansa de hacer lo que mejor sabe, marcar goles. Desde que anotó su primer gol como profesional en el año 2002 con 16 años, Cristiano no ha parado de ver puerta una y otra vez hasta este 2024, su vigesimotercero curso mojando con 39 años. Está claro que con media Liga saudí todavía por delante, parece que la cifra no se quedará en sólo un gol, más aún viendo que tiene el reto de ganar el título liguero con su actual equipo.

En esos 1.000 encuentros con sus cinco equipos distintos (Sporting, Manchester United, Real Madrid, Juventus y Al-Nassr) ha marcado un total de 739 goles, repartido 236 asistencias y ganado 33 trofeos. Como decimos, Cristiano ha marcado desde 2002 hasta 2024, es decir, desde los 16 hasta los 39 años, más años seguidos que ningún jugador en la historia.

Y es que el luso no para de pulverizar cualquier récord habido y por haber. Ni Leo Messi, que aún no se ha estrenado en 2024, pero que lleva desde 2004 marcando goles, ni otros futbolistas de su época como Karim Benzema, también compañero suyo, ha conseguido lograr la hazaña de El Bicho, que está de dulce en su aventura en Arabia Saudí. De hecho, otros hitos como Diego Armando Maradona, Pelé o Di Stefano tampoco lo hicieron.