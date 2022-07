Mendy se queda

Ferland Mendy no saldrá este verano del Real Madrid. Salvo giro radical de los acontecimientos, el conjunto blanco da por cerrada la defensa tras la llegada de Rüdiger y cuenta con el francés. El lateral izquierdo es importante para Carlo Ancelotti y la entidad no está por la labor de dejarle salir. De hecho, el que sí saldrá este verano es Miguel Gutiérrez y el que no vendrá es Fran García, por lo que el único especialista en el costado zurdo es el galo, que tendrá como recambios a David Alaba y Nacho Fernández. El austriaco sabe jugar en esa posición, aunque no es su preferida, mientras que el canterano es el comodín perfecto para ocupar cualquier posición de la zaga.

Por lo tanto, en estos momentos en el Real Madrid no se plantean la opción de dejar salir a Mendy. Tal y como ha ido contando OKDIARIO, el francés lleva dos veranos pidiendo una ampliación de contrato con mejora de salario que no va a llegar. Esta situación ha incomodado a la entidad, que tiene claro que si el lateral tensa la situación y trae una oferta de 50 millones de euros sí le dejaría salir, aunque desde Valdebebas están convencidos de que no van a pasar ninguna de las dos cosas.

Mendy, que tiene contrato hasta junio de 2025, llegó al Real Madrid a petición de Zidane en el verano de 2019 y el club blanco pagó por él al Olympique de Lyon unos 50 millones entre fijos y variables. El lateral francés arrebató el sitio a un Marcelo en decadencia y, a pesar de varias lesiones de larga duración, se ha convertido en un seguro de vida para Zizou primero y para Ancelotti después. Si nada cambia, la próxima temporada seguirá siendo uno de los pilares defensivos del conjunto blanco.

De hecho, Mendy ya está trabajando en Valdebebas. El francés ha comenzado junto a 11 compañeros más la pretemporada. Su reto es ponerse a tope físicamente para seguir siendo un futbolista diferencial. Por delante tiene dos grandes retos: jugar el Mundial con Francia y que la próxima temporada sí le toque el turno de poder ver como su contrato mejora.