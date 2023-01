Los mejores memes del Clásico entre Real Madrid y Barcelona en la final de la Supercopa

Real Madrid y Barcelona se han enfrentado en la final de la Supercopa de España en el primer Clásico de 2023. El encuentro no defraudó a nadie y tampoco estuvo exento de los siempre graciosos memes, que le pusieron el toque de humor al duelo entre los dos gigantes del fútbol español. La defensa de los blancos, Xavi, Ancelotti y Lewandowski son los grandes protagonistas de los memes.

BALDE CHRIS KOUNDE ARAUJO FOR THE FIRST TIME IM ALIVEEEE pic.twitter.com/usqu36kI0C

— Culés Club (@CulesCIub) January 15, 2023