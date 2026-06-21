Mbappé confiesa que Beckham le quiere para la MLS: «Me lo mencionó muchas veces…»

Kylian Mbappé ha hablado en la previa del duelo de Francia ante Irak en el Mundial y ha tenido unas curiosas palabras sobre la MLS. Aprovechando que está en Estados Unidos, donde se juega el torneo, el jugador del Real Madrid fue preguntado por si en un futuro podría jugar en ese país, a lo que dejó la puerta abierta… para el futuro.

«David Beckham me lo mencionó muchas veces», comentó Mbappé a la pregunta de si jugaría en la MLS algún día. «No lo sé… ya veremos», añadió un Kylian que reconoció que «la cultura americana es diferente» porque «no hay límites para las ambiciones» y que eso «me gusta».

Sobre el duelo ante Irak de este lunes, que es muy especial para Mbappé porque llegará a los 100 encuentros con Francia, el madridista explicó que «es un momento importante para mí» y que «es un orgullo ayudar a mi equipo y escribir una gran página en la historia de la selección francesa».

«Sé lo que represento, consciente de hacer historia de mi país. A veces la presión te puede, pero he tenido la suerte ya de jugar esta competición y no espero que un doblete en el primer partido sea suficiente», comentó Mbappé sobre su figura de capitán.

Por su parte, Mbappé ha explicado que se siente «bien físicamente y mentalmente» y que Francia, que ganó a Senegal por 3-1 en su primer encuentro, va «por buen camino». Sobre el récord goleador en el Mundial, estando a tres de esa cifra, dijo que «lo más importante es ganar la Copa del Mundo».

Preguntado por nombres propios, sobre Olise comentó que «es un jugador excepcional con un estilo que le gusta a todo el mundo» y que «tiene la capacidad de crear algo diferente en cada partido». Y sobre Dembélé, que no destacó en ese encuentro ante Irak, le defendió al decir que hizo mucho más trabajo del que no se vio: «Va a ser un jugador fundamental para nosotros».