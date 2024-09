Mbappé: «La afición está conmigo y me da confianza para marcar»

Kylian Mbappé habló tras el partido entre el Real Madrid y el Betis, en el que hizo su primer doblete con la elástica blanca y en Liga. Fueron los primeros tantos del francés en el campeonato, que sirvieron para dar una victoria muy necesaria a los madridistas antes del parón de selecciones. Al término del partido, el astro mostró su felicidad y quiso agradecer el apoyo que le brinda la afición, que le ovacionó al ser cambiado.

«Estoy muy bien desde que llegué, muy feliz. La gente me da mucho cariño, también cuando no marcaba. Tres partidos es poco para muchas personas, pero para mí es muchísimo. Siempre en el club, los jugadores y la afición están conmigo y me dan la confianza para marcar goles», señaló el jugador del Real Madrid.

La gran estrella del club reveló que hacer su primer gol en el Bernabéu significa para él «un gran momento», puesto que estaba deseando «marcar en el mejor estadio del mundo», aunque reveló que, más allá de su rendimiento individual, «lo importante» contra el Betis era «la victoria». «Después del partido en Las Palmas teníamos que ganar y ha sido un partido difícil, pero somos el Real Madrid y al final ganamos», señaló.

Fue preguntado también sobre la acción del primer gol, en el que Fede Valverde le dio una asistencia de lujo con un pase de espuela. «Increíble, en la acción de Brahim, Rodrygo tocó y le da el pase. No sé cómo decir, un tacón increíble y yo estoy ahí, siento que va a llegar», apuntó Mbappé.

El jugador reconoció que al equipo le está costando sacar sus partidos adelante en este inicio de la competición. Pero pidió paciencia para que vaya llegando el buen juego y señaló que las victorias les llevarán a ir encontrándose cada vez mejor: «Necesitamos ganar contra grandes equipos para la confianza, porque estamos en agosto. Tenemos que ganar, es lo importante».

Por último, se pronunció sobre la primera ovación que le brinda el Bernabéu. Cuando fue cambiado por Ancelotti, ya con el 2-0, Mbappé recibió los aplausos del público del estadio. «Siempre es un sueño estar aquí, espero poder marcar más y tener más ovaciones», apuntó.

Mbappé no ha sido el mayor culpable del mal arranque del Real Madrid esta temporada, pero en la cuarta jornada de Liga ya llegaba el momento de empezar a reclamar al francés algo más tras tres encuentros en los que hizo cero goles. Contra el Betis las sensaciones no eran muy diferentes a la de los otros duelos durante buena parte del choque. No era capaz de encontrarse cómodo dentro del terreno de juego en ningún momento. Le costaba una barbaridad tener una mínima oportunidad. Hasta que llegó el ansiado momento.

Valverde, el único que está a la altura de este Real Madrid en este arranque de temporada, se sacó un taconazo en la frontal del área que encontró a Mbappé, que, esta vez sí, no falló ante un Rui Silva que salió con todo para tapar el disparo raso del galo, pero que no pudo detener. Minutos después, Brahim hacía magia, asistía a Vinicius, dejaba solo al brasileño y este era derribado por Rui Silva. Alberola Roja no quiso pitar el penalti, el tercero que reclamaban los blancos, pero finalmente el VAR le obligó a ir al monitor y no le quedó más remedio que señalar el punto de los once metros. Esta vez, fue Kylian el que disparó y no falló para alegría del Bernabéu y tranquilidad propia.