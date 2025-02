Mateu Lahoz da la razón al Real Madrid con un palo a los árbitros: «Tienen que explicar qué ha pasado ahí»

La polémica arbitral en el Espanyol-Real Madrid ha traído mucha cola. La no expulsión de Carlos Romero tras la fea a entrada a Kylian Mbappé ha provocado que el club blanco levante la voz contra el colectivo arbitral, porque no es la primera vez que se sienten perjudicados. Todo esto viene después de que Medina Cantalejo, presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) metiera en la nevera a Muñiz Ruiz e Iglesias Villanueva. Mateu Lahoz se ha pronunciado sobre lo sucedido en el encuentro y la carta del Real Madrid.

En primer lugar, el ex árbitro valenciano considera que la entrada de Romero a Mbappé es merecedora de cartulina roja, e insistió en que dicha acción «debió revisarla el VAR». Esto ha provocado el neverazo para los dos colegiados que pitaron el encuentro, en el campo y en la sala VOR, una medida que Mateu Lahoz no comparte porque considera que «los árbitros tienen que explicar qué ha pasado ahí». «Y si ellos están en condiciones y la explicación que dan es lógica, pues ya está, naturalicemos el error», aseguró.

Todo esto viene después de que el Real Madrid alzara la voz y mandara una carta a la Federación Española de Fútbol pidiendo explicaciones. Desde el club consideran que el arbitraje de ese partido «sobrepasa cualquier error humano o de interpretación arbitral», ya que consideran que la expulsión a Romero por la durísima entrada a Mbappé fue clara y por el gol anulado a Vinicius, que afirman que es completamente legal.

«Ha sido un día duro para el arbitraje. Ya se ponía en duda de la honestidad de los árbitros y no podemos llegar a ese punto. Tenemos que ser más serios, no podemos estar echándonos la culpa los unos a los otros», comentó Mateu Lahoz en El Partidazo de Cope.

Mateu Lahoz culpa a la Federación

El valenciano culpa a la Federación por no proteger a los árbitros, y prestarle atención «cuando le interesa»: «Siempre lo he dicho, los árbitros no cometemos errores, los árbitros la cagamos. ¿Por qué la cagamos? Porque no tenemos una masa social detrás. Y la Federación no se ampara en los árbitros, no defiende a los árbitros. Eso no es real. En esta casa, en esta estructura, la Federación considera al arbitraje una secta y le presta atención cuando le interesa»

Mateu reconoció que entiende las críticas, porque las ha habido siempre y es algo con lo que deben convivir, pero lamenta que ya no hay sitio para la interpretación: «Nos hemos equivocado con todos los equipos, claro que sí, pero había una clara diferencia. Antes se nos permitía interpretar». El ex colegiado culpó a los de arriba del mal uso del VAR, porque asegura que los árbitros «siguen unas directrices de unos dirigentes que nunca han trabajado con el VAR»

«Los árbitros obedecen más, siguen unas directrices de unos dirigentes que nunca han trabajado con el VAR. Nunca han trabajado con una herramienta que es increíble, pero que te cambia la idiosincrasia del arbitraje y lo que encima ha conseguido el VAR es cambiar el proceso de decisión de un árbitro», afirmó Mateu Lahoz, que declaró que «hay que cambiar todo de raíz».

Respecto a la reunión extraordinaria de este lunes en la que Medina Cantalejo comunicó los errores a los árbitros del Espanyol-Real Madrid, Mateu aseguró que eso «ya te pone en tensión. Siempre hay errores lamentablemente. En la reunión se ha hablado de los enneverados y dicen que lo hacen «para protegerte», pero también se les dice que hay partidos de Copa que les han quitado».