Mariano y Latasa pelean por un puesto

En el Real Madrid aún quedan puestos que están por decidirse. Carlo Ancelotti examina en el stage de Los Ángeles a varios futbolistas para valorar si cuenta o no con ellos para la próxima temporada. Y la primera prueba real se vivirá en Las Vegas, donde los blancos se miden al Barcelona. Ahí será donde el técnico deba decantarse por quién será el nueve. Karim Benzema no estará en el Clásico y su presencia en el once deberá ser cubierta por uno de los dos delanteros convocados para el encuentro. Al puesto aspiran Mariano Díaz y Juanmi Latasa, puesto que el otro candidato, Borja Mayoral, se ha incorporado también tarde a la gira por Estados Unidos y no ha viajado.

Las dudas, además, van más allá del partido ante el Barça. El conjunto madridista no tiene previsto traer ningún delantero que haga la función de segundo del francés. Consideran que, dado el status de Benzema, la posición del punta suplente debe recaer en uno de los futbolistas que ya tienen en su plantilla. Por ello, la decisión que tome Ancelotti en el primer encuentro de la pretemporada será más que reveladora de cara a la temporada que está por iniciarse.

En primer lugar está Mariano. Con el delantero barcelonés apenas se ha contado desde que regresase repescado del Olympique de Lyon en el verano de 2018. De hecho, el pasado curso se intentó traspasarle al Rayo Vallecano, pero el ariete se negó a irse de Valdebebas. Entonces partía como tercer delantero y aunque acabó ganándole la partida a Jovic en estos meses se le está buscando una salida que no será sencilla. Aún así, tiene su oportunidad para demostrarle a Ancelotti que es la mejor opción de las tres que tiene.

El segundo en cuestión sería Juanmi Latasa. El delantero del Castilla se ganó el pasado curso el tener una oportunidad. Mostró en Primera RFEF argumentos de sobra para ser un eventual del primer equipo, marcando 13 goles en 30 partidos a las órdenes de Raúl. Llegó a debutar con Ancelotti en la penúltima jornada de Liga y ahora, dadas las dudas sobre qué pasará con el resto de delanteros, puede llegarle su momento. Lo que tiene claro es que tratará de aprovecharlo.

Convocado en varias ocasiones la pasada campaña con el Real Madrid, Latasa quiere durante la gira convencer al italiano. De hecho, se ha preparado a conciencia para ello. El delantero del filial se quedó al término de la temporada trabajando en solitario en la ciudad deportiva con el único objetivo de llegar en el mejor estado de forma a la pretemporada. Quiere hacerse con un hueco y, en estos momentos, no baraja abandonar el club.

Mayoral, el favorito

Borja Mayoral será una de las ausencias del Real Madrid en el Clásico. Su llegada a Estados Unidos está prevista para este mismo sábado, puesto que no pudo viajar por problemas en los plazos de vacunación. No llegará al partido, pero sí que lo hará a la concentración del equipo en Los Ángeles, donde esperan también Benzema y Carvajal.

Pese a perderse el duelo contra el Barcelona, tiene muchas opciones de ser el elegido para ser el suplente de Benzema este curso. De hecho, es el favorito. El parleño tiene propuestas de Celta de Vigo y Getafe para marcharse. Sin embargo, su buen rendimiento el pasado año en el conjunto azulón, donde fue clave en la segunda vuelta para lograr la permanencia, le han llevado a que se valore la posibilidad de que se quede como escudero del francés este curso.