Marcelo: «Me gustaría retirarme en el Madrid pero yo no decido»

Marcelo desea retirarse en el Real Madrid, aunque su contrato expira el 30 de junio y en la entidad no tienen planeado ampliarlo. El futbolista brasileño acudió a el programa El Hormiguero, donde se sinceró sobre varios temas de la actualidad madridista, así como de su pasado en la entidad del Santiago Bernabéu.

Capitan y privilegios

«No hay privilegios, primero es un orgullo ser uno de los capitanes, porque hay tres más. Es una responsabilidad muy grande. Podemos hablar con el árbitro, a lo mejor algo más fuerte, pero todos los compañeros pueden hacerlo».

Los jóvenes del equipo

«Intentamos ayudar a todos los niños, cuando yo llegué tenía 18 años y Sergio 19. Me han ayudado y cuidado porque esto es lo que hace el Madrid. Yo intento ayudar con alegría y trabajo, y pasarles algo de mi experiencia en el club. Con el tiempo que llevamos los más veteranos no nos ha ido mal, si tienes la oportunidad de elegir un ejemplo somos nosotros. Si hablo con un joven que quiere salir, seguro que me va a escuchar. Yo llegué con 18 y mi mujer tenía 17, y sí que disfrutamos de la vida»..

Ganar la Liga

«Tenemos que ir partido a partido. La Liga es muy difícil, quedan un montón de meses. Seguimos trabajando, estamos en la buena línea. A seguir. Ya hemos visto muchas cosas y hay que respetar a los compañeros de trabajo, porque esto no es cómo empieza, sino cómo termina».

Mbappé

«No lo veo en el Madrid porque no sé el futuro». «¿Una lesión? No hay que desear nada malo a nadie. Yo creo que si ganamos tenemos que hacerlo por nosotros, no porque falte alguien de ellos. Por el bien del deporte tienen que estar todos los jugadores. Que gane el mejor».

Fichaje por el Madrid

«Vine con mi agente, en principio para conocer Valdebebas. Mis cosas estaban en Fluminense. Se lo dije a mi novia. Viajé, vi la Ciudad Deportiva, vi a Beckham, y me mandaron al Bernabéu. Me llevan a una tienda para hacerme un traje a medida, que no me lo había puesto en mi vida, y cuando llego estaba ahí el contrato. No me lo pensé dos veces, firmé, pero fue todo muy rápido. Capello me djo si me quería quedar hasta Navidades, pero me volví a Brasil porque tenía un poco de miedo».

Los Galácticos y Beckham

«Era el que más impresionaba, porque era más que un futbolista, era una estrella. Roberto Carlos, Sergio, Van Vistelrooy, Salgado, Raúl, Casillas… Me costó hablar español al principio, imagínate el inglés, pero Beckham y todos fueron muy simpáticos. Raúl que era el capitán me trató muy bien a mí y a mi familia».

Roberto Carlos, su ídolo

«Me quedé mudo cuando le conocí. Me ayudó muchísimo, me llevó a casa en Navidades. Era mi ídolo de pequeño, a lo mejor él no lo sabe, pero para mí fue muy grande».

La Champions League

«La presión de una final de Champions es de otro mundo. Antes de cada final no podía dormir, es una presión muy grande. Luego en el partido los nervios se van. Es muy bonito también representar a tu país, soy un brasileño jugando en Europa. En la final contra la Juve, estaba en la mesa con Cristiano, Pepe, Casemiro y Danilo, intentando comer y no me entraba, y todos estaban callados. Cristiano preguntó y todos dijimos que sí, que no podíamos tragar».

La Décima, especial

«Era mi primera final y además era la Décima, era la presión más grande de todas.Encajamos y luego muchos centros y córners. Cuando centra Luka, yo me pongo en la frontal para el rechace, miro el balón y al centro, a Ramos, pero él no miraba el balón. Cabecea, el balón bota y entra. Pero en mi cabeza fue todo a cámara lenta. Fue increíble».

Sergio Ramos

«Para mí es un hermano mayor, me ayudó mucho en mi carrera, dentro del club. Recuerdo un día que estaba muy nervioso, después de ganar una Champions, y él me dijo que subiera a poner la bufanda a La Cibeles. No tenía por qué hacerlo, es un momento suyo. Yo dije que no porque estaba cagado, pero al final subí. Esa foto dice mucho, siempre le estaré agradecido».

Reencuentro con Ramos

«Sería raro que jugara contra nosotros, a lo mejor nos pasamos la pelota (risas)».

Seguir en el Madrid

«Estoy muy tranquilo, en el club de mi vida, tengo en mi cabeza jugar hasta que mi hijo crezca y pueda jugar con él. Quiero seguir al alto nivel. Ahora tenemos partidos importantes, soy capitán del mejor equipo del mundo y estoy muy tranquilo, me siento muy arropado. No pienso más allá, todo tiene un fin, me gustaría seguir y retirarme aquí, pero no soy yo el que decido».

Su hijo

«No hablo mucho con él de fútbol porque en el Madrid hay entrenadores muy competentes, pero cuando voy a los partidos me peleo con los padres y las madres, claro».