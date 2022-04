La Cibeles disfrutó de una noche mágica. Miles de aficionados del Real Madrid no dudaron en acercarse a la fuente para celebrar el título de Liga 35. Desde el segundo gol de Rodrygo el reguero de seguidores blancos fue constante en busca de la Diosa, donde pasadas las 20:45 horas aparecieron los flamantes campeones en un autobús descapotable. En ese momento la fiesta vivió su punto álgido.

Los jugadores del Real Madrid desfilaron por la pasarela preparada para la ocasión y micro en mano fueron varios los que tomaron la palabra para dirigirse a una afición que tenía muchas ganas de poder celebrar un título de Liga tremendamente merecido. El último título liguero no lo pudieron celebrar por culpa de la pandemia del coronavirus, pero en esta ocasión los aficionados no se lo quisieron perder.

El Santiago Bernabéu fue una fiesta desde antes del partido, pero todo estalló con el final del encuentro. En ese momento sobre el césped del coliseo madridista comenzaron con unos festejos que se prolongaron durante casi una hora. Los jugadores recibieron el título, se lo enseñaron a la afición y disfrutaron de cada minuto. Tras pasar por el vestuario, todos se desplazaron hasta la Plaza de la Cibeles para continuar con la celebración. Después de que Marcelo coronase a la diosa, regresaron al coliseo madridista para montarse en otro autobús e ir a Valdebebas, donde cenarán junto a sus familiares.

Durante toda la celebración la Liga fue la protagonista, pero era inevitable pensar en la vuelta de las semifinales de la Champions contra el Manchester City. El propio Ancelotti, micrófono en mano, no dudó en grita a toda la afición: “¡A por el miércoles!”. El Real Madrid no para y ya tiene en mente el siguiente reto, que no es otro que estar en la final de la Champions.