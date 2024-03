Luis Enrique no puede marginar a Mbappé: él fichó por el Barça siendo jugador del Real Madrid

Luis Enrique está obligado a entender a Kylian Mbappé. El entrenador del Paris Saint-Germain vivió en sus propias carnes la misma situación que está atravesando el futbolista más importante de su plantilla, pero parece ser que este ya no se acuerda y su toma de decisiones con el francés está siendo muy cuestionada. El asturiano también se marchó libre en su momento del Real Madrid y puso rumbo hacia el Barcelona como agente libre en el verano de 1996, llegando a disputar los últimos seis meses de su última temporada de blanco con un acuerdo verbal con Joan Gaspart, quien presidía en aquella época de la entidad azulgrana.

Su modo de actuar con el jugador ha cambiado por completo desde que se anunció su salida del PSG y su llegada al Real Madrid, como avanzó en exclusiva el director de OKDIARIO, Eduardo Inda. Tras el bombazo de su marcha el próximo verano después de siete temporadas, Luis Enrique le dejó en el banquillo ese mismo fin de semana contra el Nantes, entrando en la segunda parte para jugar 28 minutos y marcar un gol.

En su vuelta al Parque de los Príncipes, fue titular ante el Rennes, pero el ex seleccionador de España decidió cambiarle en el minuto 65. Y por último, a la espera de ver qué sucede en la vuelta de los octavos de Champions contra la Real Sociedad en San Sebastián, Mbappé protagonizó una situación inédita al ser sustituido al descanso del Mónaco-PSG. El delantero galo dio una vuelta completa al estadio en el césped y luego subió hasta el palco para presenciar la segunda parte del encuentro junto a su madre, Fayza Lamari. Al término de los 90 minutos, bajó de nuevo para saludar a jugadores de uno y otro equipo tras el empate 0-0.

Faltan todavía varios meses de competición por delante, pero a falta de que se oficialice su marcha del PSG y su fichaje por el Real Madrid, el adiós de Mbappé puede ser bastante duro si las cosas no cambian. A Luis Enrique parece no importarle mucho, y eso que tiene motivos de sobra para alternar sus planes y comenzar a darle las mismas oportunidades de siempre a un jugador que lleva 32 goles y siete asistencias en 33 partidos.

Capello no actuó como el asturiano

Tres partidos se han disputado desde que se diese a conocer la marcha del francés. Tiempo suficiente para comprobar el modo de actuar con Mbappé de un Luis Enrique que no se está fijando en Fabio Capello. El italiano entrenaba al asturiano durante su último año en el Real Madrid y se mantuvo ajeno en todo momento a unas negociaciones que no fructificaron entre el club y el futbolista.

Desde enero hasta mayo, Luis Enrique participó en todos los partidos del Real Madrid y fue titular en 16 de ellos. De hecho, al fichar por el Barça, explicó abiertamente por qué no renovó con el equipo blanco, un factor que no le impidió rendir al máximo nivel: «Yo acabé mi contrato con el Madrid después de cinco años. No llegamos a un acuerdo para seguir. Quisieron renovar, pero no llegamos a un acuerdo. A partir de ahí tomé el camino que yo decidí».

Las palabras de Luis Enrique, que también ganó una Copa de Europa con el Barcelona como entrenador, concuerdan con las de Gaspart, que rubricó su fichaje un 27 de mayo de 1996, pero, evidentemente, no fue presentado hasta que concluyó su contrato con el Real Madrid el 30 de junio de ese mismo año.

El ‘7’, que hasta este punto de la temporada era indiscutible para Luis Enrique en el PSG, ha pasado a un segundo plano y está dejando de jugar todos los minutos que un futbolista de su talla merece. La explicación del asturiano es sencilla: «Nos tenemos que acostumbrar a jugar sin Mbappé. Tarde o temprano jugaremos sin él, así que busco la mejor opción para el equipo».

La reunión entre Luis Enrique y Mbappé

De hecho, este fin de semana jugador y entrenador mantuvieron una reunión privada en la ciudad deportiva del equipo parisino solicitada por el propio Mbappé, tal y como informó RMC Sport. Allí se citó a solas con Luis Enrique, sin intermediarios y con la idea de encontrar una explicación a la forma de actuar del técnico desde que se conoció la salida, siendo el mensaje el mismo que emite en rueda de prensa.

«¿Si está relacionado con su salida? Repito: tarde o temprano no volverá a jugar con nosotros. Tenemos que acostumbrarnos. No quiero discutir. Es mi decisión», sentenció tras el último partido de su equipo en la Ligue 1 en el Principado. Y es que Luis Enrique es el primero que avanza la crónica de una salida anunciada, pero quizá después de casi 30 años ya no recuerde que él pasó por lo mismo en el club más laureado del mundo, que cerró filas y actuó con total normalidad.