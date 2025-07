Lucas Vazquez se despide: «Me voy del Real Madrid pero el Real Madrid nunca se irá de mí»

Cierra Lucas Vázquez una etapa, a buen seguro la etapa de su vida. Se despide del Real Madrid un futbolista que se ha desempeñado como lo hubiera hecho un aficionado. Un jugador de esos cuya presencia no da que hablar, pero su ausencia se nota. Todo entrenador querría tener un Lucas Vázquez en su plantilla. Se va del equipo blanco el canterano que llegó a ser uno de los capitanes, el que evolucionó desde el extremo al lateral y al que no le tembló lanzar un penalti una final de la Champions.

Todavía se le recuerda girando el balón mientras encaraba los once metros. Probablemente el cenit de sus dos décadas desde que ingresó en la cantera del Real Madrid. Quemó etapas hasta llegar al Castilla y formar parte de uno de los mejores filiales blancos de la historia. Maduró en el Espanyol durante una temporada antes de regresar en 2015 a su casa, de la que nunca volvió a salir. Ahora dice adiós con un palmarés cargado de argumentos. Con sus Champions y cuatro Ligas como los más sólidos. El próximo jueves tendrá su merecido homenajes, aunque él ya se ha despedido del madridismo con un sentido vídeo.

«Queridos madridistas, han pasado casi dos décadas desde que llegué a Valdebebas, con 16 años, lleno de sueños e ilusión de vestir esta camiseta. Cada paso fue un regalo y con el tiempo el Madrid se convirtió en mi casa. Hemos vivido noches inolvidables, 23 títulos y momentos que siempre quedarán grabados en mi memoria. Gracias de corazón al presidente, a la directiva, a los trabajadores, a mis entrenadores, a mis compañeros y sobre todo, a la afición. Vosotros me empujaste a dar siempre un poco más. Hoy, después de más de 400 partidos, me toca decir adiós al club de mi vida», inicia.

«Pero me voy tranquilo, con la certeza de haberlo dado todo. Siempre he sido consciente de la responsabilidad y el privilegio que supone defender este escudo. He disfrutado cada partido, cada entrenamiento, cada viaje. Y si algo me enseñó este camino es que solo tú decides hasta dónde puedes llegar. Me voy del Real Madrid, pero el Real Madrid nunca se irá de mí. Allí donde vaya diré con orgullo que tuve el honor de jugar en el mejor equipo del mundo. Gracias por acompañarme en el viaje más bonito de mi vida. Hala Madrid y nada más», acaba Lucas Vázquez.