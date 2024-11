Liverpool – Real Madrid: que salga el gen del campeón

El Real Madrid viaja a Anfield, donde se medirá al Liverpool (21:00 horas) en la quinta jornada de la fase liga de la Champions, con la obligación de ganar. Si los de Carlo Ancelotti quieren seguir apurando sus opciones de acabar entre los ocho primeros, deberán sumar los tres puntos ante el que se puede decir que es el equipo más en forma de Europa. Y todo esto, lo deberán hacer los blancos con bajas muy sensibles. La última, la de Vinicius Junior. Es decir, lo más parecido a una final con un sinfín de obstáculos.

La situación con la que el Real Madrid llega a una de las catedrales del fútbol mundial sería un problema demasiado grande para casi cualquier equipo. Pero en estos escenarios es donde el rey de Europa suele sobreponerse a todo para dar la cara. Por ello, el vestuario madridista está convencido que, a pesar de las sensibles bajas que tienen para este partido, están convencidos de que pueden dar lo que se puede considerar para muchos una sorpresa en Anfield.

Los jugadores hicieron autocrítica tras la derrota contra el Milan. No quedaba otra. La plantilla se encerró en el vestuario blanco, hablaron sin tapujos y se dijeron muchas verdades. La conversación no fue agradable, pero sí necesaria para encontrar una reacción que comenzó ante Osasuna y se confirmó frente al Leganés. Posiblemente, los dos mejores partidos del Real Madrid en lo que va de temporada. Ahora, están seguros de que todo depende de ellos, aunque también son plenamente conscientes de que el rival será tremendamente complicado y las bajas que acumulan lo dificultan todo aún más.

Pendientes de Lucas

La idea de Ancelotti para este encuentro es apostar por un once muy parecido al del Leganés con dos cambios. Mendy entraría en el lateral izquierdo por Fran García, mientras que Brahim jugaría de Vinicius dejando a Ceballos en el banquillo. Por lo tanto, Valverde seguiría ocupando el lateral derecho, mientras que Güler o Ceballos formarán en la medular junto a Modric.

No obstante, todo dependerá de cómo esté Lucas Vázquez. El gallego ha forzado para viajar a Liverpool, aunque será duda hasta el último momento. No obstante, no está al cien por cien y su presencia de inicio en el terreno de juego sería un riesgo.

Una apisonadora sin Arnold

El Liverpool, que suma 31 de 36 puntos en la Premier y 12 de 12 en Champions, ha recogido el legado de Jürgen Klopp y lo ha mejorado con Arne Slot. En doce jornadas ha metido una diferencia de ocho puntos al Manchester City, la segunda más grande de la historia en ese periodo de tiempo, y ha abrillantado un equipo que no dista mucho del ‘rock and roll’ que imprimía el técnico alemán.

Jugadores como Ryan Gravenberch y Cody Gakpo han mejorado mucho en su segundo año en Liverpool, mientras que Ibrahima Konaté es por fin un acompañante de garantías de Virgil Van Dijk. Mohamed Salah sigue siendo la estrella, y con diez goles y seis asistencias es el mejor generador de goles de la Premier. Sin embargo, a tres días del partido contra el Real Madrid, dio un toque al club. «Estoy decepcionado. Estamos casi en diciembre y no he recibido ninguna oferta de renovación. Estoy más fuera que dentro», dijo el egipcio en NBC, dado que termina contrato en junio, como Van Dijk y un Trent Alexander-Arnold que lleva tres semanas lesionado en los isquiotibiales. Ni el inglés ni Alisson Becker, que lleva dos meses fuera, estarán este miércoles en Anfield.

Si el Real Madrid quiere buscar debilidades en el cuadro inglés, tendrá que hacerlo en los laterales. En el izquierdo está un Andy Robertson cada vez menos indiscutible y cada vez más irregular, mientras que en el derecho, sin Alexander-Arnold, estará Bradley, un chico competente de la cantera, pero que a sus 21 años solo ha jugado quince minutos en Champions.

Liverpool – Real Madrid: posibles onces