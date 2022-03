Kroos tiene “buenas sensaciones” y será duda hasta el último momento

Toni Kroos sigue recuperándose de la microrrotura que sufre en el isquio de la pierna izquierda en Valdebebas. El alemán, que se perdió el duelo ante la Real Sociedad, ha trabajado en la mañana del domingo junto a los fisioterapeutas y ha hecho ejercicios en el agua. Todavía no está listo para pisar el césped ni, mucho menos, para trabajar al mismo ritmo que sus compañeros. Desde el vestuario blanco transmiten que es “duda razonable” para el encuentro contra el PSG, aunque siguen insistiendo en que las sensaciones del germano “son optimistas”. Por delante todavía tiene dos sesiones más para saber si puede llegar o no a la vuelta de los octavos de final de la Champions.

La realidad es que el Real Madrid con Kroos va a ir día a día. Cada pequeño avance es un paso importante, aunque los servicios médicos de la entidad madridista creen que sería un riesgo que el alemán jugase. No obstante, hasta el miércoles por la mañana, horas antes del partido, no se tomará una decisión definitiva sobre si el alemán está listo para jugar, puede estar en el banquillo o, directamente, se debe quedar fuera de la convocatoria para terminar de recuperarse óptimamente y no agravar una lesión que es menos grave de lo que podía parecer en un primer momento.

Los mensajes desde la caseta madridista siguen siendo optimistas sobre su recuperación, pero son realistas y Ancelotti tiene claro que no va a correr el más mínimo riesgo. Este tipo de lesiones, por muy leves que sean, tienen unos plazos que se deben de cumplir. Y cuando intentas atajar en la recuperación, el resultado suele ser una recaída.

Desde que se conoció la lesión de Kroos, se ha pasado del “casi descartado” para el duelo contra el PSG al “optimismo” del jugador. De hecho, el pasado viernes desde la caseta madridista aseguraban que el germano tenía “un 10% de opciones” de jugar. Es probable que ese porcentaje ahora mismo sea mínimamente mayor.

Los servicios médicos del Real Madrid trabajarán sin descanso para tratar de recuperarle lo antes posible, aunque el margen de tiempo sigue pareciendo insuficiente. El futbolista tiene esperanzas de poder llegar. Los blancos no quieren repetir lo que sucedió con Benzema en el partido ida, que forzó, no estuvo al cien por cien y corrió el riesgo de que la lesión se agravase.