«Estará definitivamente en la final de la Champions League», así de contundente se mostró Jurgen Klopp para afirmar que Fabinho estará recuperado de cara a la final ante el Real Madrid en la disputa por la Orejona. El centrocampista brasileño tuvo que ser sustituido esta misma semana en el partido de los reds ante el Aston Villa por problemas en los isquiotibiales que encendieron todas las alarmas en el cuerpo técnico, el mismo que ha asegurado que llegará para la final.

Fabinho es uno de los indiscutibles para Klopp. El mediocentro es fijo en la medular y, pese a tener relevo, ninguno da las prestaciones que ofrece el brasileño, un todo en uno que tiene encandilado al alemán. Es por eso que durante este último partido ante el Aston Villa, el rostro del técnico era un poema cuando vio al jugador echarse al suelo, agarrándose la parte posterior del muslo con claro gesto de dolor. El primer parte médico indicó que eran los isquios y tan sólo tres días después su entrenador asegura que llegará: tiene dos semanas para la puesta a punto.

«Es un rol muy importante», decía Klopp en la rueda de prensa previa a otra final, la que le enfrenta al Chelsea por la FA Cup, otro título más en liza para un Liverpool que va a por todas esta temporada. «Si estos muchachos no hubieran mostrado la actitud que tuvieron en los entrenamientos entonces no tendríamos ninguna posibilidad», concluía sobre la baja de Fabinho en referencia al resto de jugadores con opciones de ocupar ese puesto en la medular como Chamberlain, Harvey Elliott o Jones.

Fabinho ha disputado esta temporada 47 partidos siendo el pivote predilecto de Klopp. Excepto uno, los únicos partidos que se ha perdido ha sido por lesión o descanso. Casi siempre ha escoltado en el medio a Thiago, Keita o Henderson, los otros tres medios más utilizados por el entrenador alemán. Chamberlain o Jones, les siguen.

Quedan todavía algo más de dos semanas para la final de la Champions League entre el Liverpool y el Real Madrid en el Stade de France, tiempo que tendrá el brasileño para su puesta a punto. Pese a estar jugándose aún la Premier League, con el Manchester City a tres puntos, el alemán ya confesó que previsiblemente se perderá los dos últimos partidos ligueros además de, obviamente, la final de la FA Cup ante el Chelsea.

Klopp también comentó la posibilidad de ampliar el número de partidos de la Champions League de cara a temporada venideras con un nuevo formato como plantean desde la UEFA, algo que descartó así: «Más partidos es siempre una mala idea. He hablado mucho sobre esto. Obviamente nadie está interesado, así que… está bien, no tuve tiempo de escuchar todos los detalles. He escuchado un poco sobre el tema, pero realmente no es el momento de formar una opinión».