Joselu: «Un momento como mi doblete contra el Bayern no estaba ni en mis sueños»

Joselu Mato atendió a los medios de comunicación en el Open Media Day del Real Madrid a cinco días de la final de la Champions League que los blancos disputarán en Wembley el sábado 1 de junio contra el Borussia Dortmund. El delantero gallego, que presenció la última hace dos años sentado en un asiento del estadio de Saint-Denis en París, jugará el primer partido de este calibre en su carrera y afirmó que siente «la importancia» de «poder vivir una final de Champions tras tener la Liga encaminada».

«Estamos en la final gracias a todos. Somos muchos jugadores. Vini hizo dos jugadores en la ida… la importancia la tenemos todos y feliz por estar en una final y vivir una Champions de esta manera», comenzó el delantero centro español que dijo que «seguramente» su doblete ante el Bayern de Múnich en la vuelta de semifinales es su momento más especial en su trayectoria como futbolista.

«Como esa ninguno. Eso no se sueña, era imposible. Un momento como ese no está ni en mis sueños. Se podría haber parecido, pero como ese ninguno. Fue una noche especial, con el estadio vibrando muchísimo y fue un momento muy bonito», añadió sobre ese momentazo vivido hace unas semanas en el Santiago Bernabéu.

«Te voy a ser sincero, me dio rabia el no poder disfrutar de lo que acababa de pasar. Se me vinieron cosas a la cabeza un poco turbias de los últimos dos años con los dos descensos. Quería disfrutar del momento, pero me vinieron cosas a la cabeza que no quería tener. Luego sí lo disfruté mucho más, pero la cabeza te pasa esas malas pasadas», confesó.

Joselu y los valores del Madrid en el Media Day

Joselu siguió hablando del sueño que representa para él jugar en el Real Madrid: «Siento orgullo, satisfacción, constancia… puedo servir de inspiración para muchos niños y mucha gente y me lo recuerdan por la calle. Nadie tiene que darse por vencido, los sueños se pueden cumplir y yo lo he hecho este año. Hace dos años no había debutado en la selección ni había disfrutado de estos momentos… y ahora lo que puedo contar en mi currículum son palabras mayores».

«Trato de empaparme de los cabrones, estos que llevan cinco ya. Les pregunto lo que significa estar aquí e intento disfrutar al máximo. He sentido este escudo desde antes de llegar al Castilla e intentaré disfrutar al máximo», bromeó sobre los veteranos que saben lo que es ganar no una, sino cinco Copas de Europa.

«Cuando meten el bloque bajo es un equipo al que es muy difícil meterles manos. Son un equipo rápido al contragolpe, con un delantero que fija a los centrales… un equipo muy sólido y muy armado y hay que tener cuidado con ellos», analizó sobre el rival en la final, el Borussia Dortmund, que se cargó al PSG en semifinales.

La retirada de Kroos

Casi todos los jugadores, en este día especial para la prensa, fueron sometidos a alguna pregunta sobre la retirada de Toni Kroos. Joselu no fue una excepción: «Kroos me ha tratado como un hermano en el vestuario. Me dio la bienvenida y me trató muy bien este año. He tenido la suerte de que el poco alemán que hablo me permitió expresarme más con él. Y como jugador no hace falta analizarlo; debería haber ganado dos o tres Balones de Oro. No hay posiciones como él en su posición»,

«Fue un caos porque vaya partido como aficionado… Carvajal me ofreció si quería ir para disfrutarlo con mi suegro y surgió así. Pero el viaje fue un desastre por la seguridad, pero cuenta lo que vivimos después y que el Madrid consiguió la Champions», finalizó.